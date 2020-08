Cabrera calificó de “inapropiadas, desestabilizadoras y antidemocráticas” las declaraciones de Duhalde

ARMANDO FELIPE CABRERA - Foto Archivo









Luego de las declaraciones que se conocieron públicamente del expresidente Eduardo Duhalde pronosticando un golpe de Estado en la Argentina, el Presidente Provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera, repudió los dichos afirmando que: “el sistema democrático argentino no corre riego alguno”, y las elecciones legislativas del año próximo “estarán garantizadas en los tiempos que indica la Ley, bajo las condiciones sanitarias de bioseguridad”."Estas declaraciones no hacen más que fortalecer nuestras instituciones y nos permiten tener claro y que existen, a la luz de los hechos, sectores que no se sienten cómodos en una República con espacio para todos, y en particular desprecian a un Gobierno Nacional y Popular que privilegia al conjunto a los intereses individuales y mezquinos".Para Cabrera, con sus manifestaciones, “Eduardo Duhalde insta a exacerbar los pensamientos ideológicos de la derecha argentina” y son el caldo de cultivo que conlleva a la inestabilidad política” en un país que, por el contrario, necesita estar unido y organizado para hacer frente a la pandemia que azota al mundo.Enfatizó el Diputado Provincial que lamenta profundamente las incalificables afirmaciones de alguien que fuera electo en dos ocasiones gobernador de la provincia de Buenos Aires por el voto popular remarcando que “en la Argentina, ya no hay lugar para golpes de Estado”, y a causa de ello, instó a toda la ciudadanía a defender a capa y espada los logros conseguidos bajo el sistema democrático, y a los gobernantes como Gildo Insfrán y al Presidente Alberto Fernández ungidos por el voto popular.“Hoy millones de argentinos defendemos el sistema democrático y republicano de Gobierno que tanto nos costó desde el año 83”. “Desde Formosa, también decimos con fuerza: “Nunca Más” a los atropellos dictatoriales, y al ejercicio de la presidencia por la fuerza”.“Como hombres y mujeres de la democracia, defendemos las estructuras republicanas de gobierno y confiamos plenamente que una vez pasada la pandemia por el Covid-19 y estén dadas las condiciones sanitarias, volver a elegir a nuestros representantes libremente”, confió el Doctor Armando Felipe Cabrera.Para finalizar, el Presidente Provincial de la Legislatura calificó de “inapropiadas y desestabilizadores” las declaraciones de Duhalde:“Estas palabras de Duhalde son desestabilizadoras porque de ellas se vale la derecha argentina para justificar sus actos de odio al pueblo trabajador”. “Cuando Macri estuvo en el poder, empobreció y endeudó a toda la Nación Argentina y es obvio que a meses de asumir Alberto Fernández padezca las consecuencias del descalabro provocado por Juntos por el Cambio”.“Sin embargo, llamamos a la unión nacional, a confiar en los principios y valores de la democracia, defendiendo a nuestros gobernantes elegidos por el pueblo”, recalcó Cabrera.