“Buryaile nunca quiso respetar las reglas”, señaló Samaniego

El diputado nacional por Formosa y exministro de Agroindustria durante el macrismo, Ricardo Buryaile, anunció en sus redes sociales que cenaría con su madre, a pesar de las medidas de aislamiento impuestas por la pandemia de coronavirus. En un tuit que escribió este domingo al mediodía, el legislador señaló: “Me importa nada lo que diga el decreto de Alberto Fernández. Si él se reúne con los que quiere, yo hoy almuerzo con ella. Reglas claras para todos”. La publicación le valió una catarata de reacciones de usuarios de esa red social, que lo llamaron a la reflexión.Al respecto, el diputado provincial Agustín Samaniego sostuvo que Ricardo Buryaile “nunca quiso respetar las reglas. Recordemos que hace unos años cuando intuía que el Congreso iba a votar en contra de lo que pensaba, propuso cerrarlo”.En esa línea, señaló que ahora el legislador manifiesta su desacuerdo con las medidas sanitarias establecidas por la pandemia “de la peor forma” e incluso pretende compararse con el presidente Alberto Fernández.“No se puede comparar la agenda que tiene el Presidente y la suya como diputado nacional, sin querer menospreciarlo. No tenía ninguna necesidad de violar las reglas que todos nos hemos puesto en Formosa y más aún mostrarlo, por ser diputado nacional”, subrayó Agustín Samaniego.Para el jefe de la bancada justicialista, “a Buryaile le importa su propio interés, él puede hacer esa visita en el día del cumpleaños de su madre porque está en Formosa, porque comparativamente con otras provincias está en una situación muchísimo mejor, porque entre todos hemos consensuado medidas estrictas para poder cuidarnos entre todos”.Alta repercusión“El gesto tuvo una alta repercusión nacional, es probablemente lo que buscaba, como ve que su colorido político no tiene protagonismo estelar en la Cámara de Diputados, ni en la provincia de Formosa. Entonces, de esta manera, rompiendo una regla que intentamos cumplir todos, tiene esta trascendencia”, lamentó Samaniego.Consideró que sería oportuno que tanto Buryaile como la oposición en su conjunto, buscaran prestigio político “haciendo las cosas como debe ser, que todos respetemos en la misma medida, y que ante un virus que no distingue color político, raza o edad, estemos en el mismo lado. Lastimosamente es una muestra más de que la oposición tiene un desprecio por la salud y la vida”.El legislador pidió hacer un ejercicio y pensar “qué pasaría si ellos gobernaran la provincia de Formosa. Estarían en contra de todo, hoy estaríamos con la apertura de todas las actividades, libertad total y con una gran cantidad de infectados y muertos, porque no es imaginar, es lo que hizo su ideología”.