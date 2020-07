Un hombre se descompensó en un donde se encontraba alojado hace dos días.

Lo particular del hecho era que la persona estaba siendo buscada por la familia desde días atrás, habiendo una causa por averiguación de paradero. Fue trasladado al hospital central para su asistencia presentando un pequeño corte en uno de sus brazos.Todo se dio hoy viernes minutos antes de las 11 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaria Seccional Sexta tomaron conocimiento que un hombre se había descompensado en una habitación del Motel.En lugar los uniformados dialogaron con el empleado quien manifestó que el día miércoles último en horas de la mañana un hombre de 26 años de edad había solicitado alojamiento en dicho edificio haciéndole referencia que no contaba con dinero en efectivo dejándole como garantía una motocicleta de 135 cc, refiriendo que momentos después llegaría una mujer y le abonaría la estadía, narrando además el empleado que ayer jueves le proveyó al hombre la cena ya que no contaba con dinero.Hoy viernes el empleado había egresado del lugar a realizar diligencias y al volver observo una ambulancia del Sipec quien traslado al hombre descompensado hasta el hospital central para su mejor atención.Siendo así que los efectivos realizaron averiguaciones del hecho, tratándose de un hombre que se había ausentado de su domicilio el día miércoles en horas de la mañana y tras la denuncia de su esposa, era buscado por la policía, iniciándose por entonces una causa por Averiguación de Paradero sustanciado con intervención del juzgado en turno.Ya en el hospital central el hombre fue examinado por el forense presentando un pequeño corte en uno de sus brazos, permaneciendo en observaciones ya en compañía de su familia.