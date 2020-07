Taller de Arpas "Formar Arpegios”: Inscripción para clases virtuales

Se encuentra abierta la inscripción para las clases virtuales del Taller de Arpas "Formar Arpegios". Se trata de un curso intensivo de Lenguaje Musical Aplicado al arpa para aprender a leer, escribir e interpretar partituras. Las clases inician el 25 de julio y se extenderán por cuatro sábados consecutivos (finaliza el 15 de agosto) de 17 a 19 hs. Se desarrollará un módulo por clase. El curso es libre y gratuito y al concluirlo se entregará el certificado de participación. Para inscribirse deberán ingresar y completar el formulario en: bit.ly/cursodearpa2020.El Taller de Arpas "Formar Arpegios" es una propuesta de la Dirección de Acción Cultural de la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa. Está dirigido a todos los interesados, ya que no cuenta con límite de edad.En el año 2019 "Formar Arpegios" ha participado en festivales y eventos del interior provincial (uno de ellos es la Fiesta Nacional del Pomelo), además estuvo en las provincias de Misiones y Chaco y en la República del Paraguay con destacadas actuaciones. También, participó de una importante gira artística por Francia y Alemania, dónde, entre los lugares de actuación más destacada, se encuentra la Sede Central de la UNESCO (París).Este año, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, los encuentros de este enriquecedor y cultural taller no podrán ser presenciales como los años anteriores, es por ello que se ha decidido hacerlo de manera virtual, para seguir expandiendo y contagiando en territorio formoseño, ganas e intriga por saber más de tan sofisticado instrumento. Con la esperanza de pronto volver a visitar su habitual salón de clases, (Galpón C del Paseo Costanero), el Taller de Arpas vuelve a invitar a la comunidad a que se una a la familia de “Formar Arpegios”.