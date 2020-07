Operadores turísticos cobrarán esta semana fondo no reembolsable

El Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (Aptur), una iniciativa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para sostener a prestadores afectados por la emergencia generada por el coronavirus, comenzaría a pagarse esta semana.Está conformado por 200 millones de pesos, destinados a que personas que prestan actividades turísticas complementarias, como guías, pequeñas excursiones y cabañeros, entre otros rubros, puedan llegar al momento de normalización del turismo.Cada beneficiario recibe un aporte no reembolsable de 50.000 pesos, que se paga en dos instancias a prestadores de actividades turísticas que sean monotributistas sociales, monotributistas o trabajadores autónomos.Como contraprestación, los beneficiarios deberán inscribirse y realizar la capacitación "Nociones de seguridad e higiene para el Turismo", del Programa de Formación Virtual del Ministerio de Turismo y Deportes.El ministro de Economía de la provincia Jorge Ibañez anunció que los primeros dos mil inscriptos del país, cobrarían esta semana los $50 mil no reembolsables.IFE 2En el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID 19, el funcionario recordó a los formoseños que por alguna razón aún no cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia 2, que deben ingresar a la página del banco de Formosa https://www.bancoformosa.com.ar/ y consultar allí la base de datos proporcionada por ANSES.“Si están en la base, podrán acercarse a cualquier sucursal del banco de Formosa y cobrar la asignación que les corresponde” precisó.CooperativistasInformó el ministro que en el Programa de Ayuda Económica Individual a cooperativistas existen inscriptos en Formosa 3485 cooperativistas que representan 107 cooperativas en toda la provincia.“Ya fueron autorizadas y adjudicadas más del 50% de estas presentaciones, a las otras las sigue analizando el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y comunica a los beneficiarios” precisó.Indicó además que para ellos continúa la entrega de tarjetas magnéticas, este lunes 20 con la terminación de DNI 4, mientras que aquellos trabajadores que ya están cobrando esta ayuda económica individual el lunes cobrarían DNI terminados en 4 y 5.CronogramasA continuación, se detallan los cronogramas de pagos para el día lunes 20 de Julio de 2020.Las Jubilaciones y pensiones cuyos haberes no superen los $18.952 (ANSES-SIPA) cobrarán este lunes los DNI con terminación 6, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo documento terminado en 6. También, asignación por embarazo.Los beneficiarios del Programa Hogar, programa alimentario del PAMI y tarjeta Alimentar, también documentos terminados en 6.