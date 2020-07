Se aprobó en el Consejo Superior de la UNaF el protocolo para mesas de exámenes presenciales

En una reunión de comisión ampliada en el Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) fue aprobado el protocolo para las mesas de exámenes finales presenciales, con miras a cuando la situación epidemiológica y sanitaria permita la finalización del aislamiento establecido ante el COVID-19.“Este lunes 6 realizamos una reunión de comisión ampliada del HCS, donde estuvimos trabajando y analizando un nuevo protocolo para ir preparando el regreso a la presencialidad, siempre que finalicen las medidas de aislamiento social dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional”, expuso el Prof. Esp. Augusto Parmetler, rector de la UNaF.Precisó que “estuvimos trabajando el protocolo de mesas de exámenes finales presenciales con absolutamente todas las medidas preventivas de higiene y seguridad para evitar el contagio del COVID-19”.En ese sentido, Parmetler puntualizó que “este protocolo es una normativa general para las unidades académicas. Hay cuestiones que son absolutamente taxativas como por ejemplo la cantidad de alumnos y profesores por aulas, que en ningún caso debe exceder las 15 personas. Tampoco se pueden superar las 90 personas por unidad académica ni existir aglomeraciones en pasillos o escaleras”.“Hemos trabajado con la gente de seguridad en higiene de la Universidad, como el Ing. Ramón Velázquez, quien ha colaborado en forma muy productiva con nosotros, ya que debemos evitar las aglomeraciones en los espacios comunes y los baños”, reiteró.Por su parte la Dra. Mónica Daldovo, secretaria académica de la casa de estudios, puso de relieve que “se trata de una normativa general con algunas cuestiones que son taxativas”, marcando que “esto no implica que las unidades académicas no puedan acudir a mayores y mejores medidas de seguridad para poder resguardarnos todos”.“La aprobación de este protocolo no significa que no utilicemos en simultáneo o en casos necesarios el protocolo de mesas de exámenes virtuales porque en todos los casos tenemos alumnos y docentes en situación de riesgo o mayores de 60 años”, esclareció la Dra. Daldovo, estimando que “posiblemente tengamos que recurrir a un mix entre ambas modalidades o seguramente a una u otra, lo que dependerá de la dinámica de la pandemia”.“Todos los claustros han participado activamente en la elaboración de este protocolo –subrayó-. Realmente fue muy importante el interés demostrado desde todos los claustros, los no docentes, los egresados, los alumnos y los docentes. Fue muy productivo el aporte y el análisis real ante cada una de las situaciones y cada uno de los puntos que fuimos tratando”, concluyó la funcionaria.