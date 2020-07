Rivero: “Realizamos un trabajo de todos los días contra la sequía”

El intendente de San Martín Dos, Luis Rivero, subrayó que para hacer frente a la sequía “realizamos un trabajo de todos los días”, destacando que “estamos permanentemente con los productores”.“Hace mucho que no llueve, pero la ventaja que tuvimos es que gracias al río del Norte tenemos suficiente agua para el consumo humano y en lo que concierne a los productores estamos trabajando todos los días con ellos haciendo represas y bajaderos o limpiando para que los animales puedan llegar a estos lugares a tomar agua”, indicó el jefe comunal en declaraciones recogidas por AGENFOR.Sumó además que “estamos acarreando agua con camiones cisterna hacia las colonias vecinas que dependen de nosotros, entre ellas una colonia aborigen”, enfatizando que “estamos permanentemente con ellos. Es un trabajo de todos los días porque la seca se prolonga”.A la vez, resaltó que “estamos preparando los suelos para los pequeños productores, de manera que puedan hacer cultivos de consumo”.Por otra parte, consultado respecto de los controles por el COVID-19 al ser la localidad lindante con la República del Paraguay, recalcó: “Desde un primer momento de la pandemia conformamos un equipo de trabajo, un comando nuestro, que integra a la salud, la educación, la Policía, la Gendarmería y asociaciones civiles”.“Tenemos un equipo de trabajo que permanentemente estamos en ruta, controlando a los camiones, a los que se los fumiga –puntualizó-. A los vehículos que vienen de otra provincia se los manda a un playón y si tienen mercaderías se descargan en ese lugar, no ingresan al pueblo”.Ejemplificó diciendo que “vienen muchos camiones a descargar madera, vinal y palma, a los cuales se los acompaña desde que ingresan con la Policía, de manera que vayan al monte directo. Es decir, tenemos todos los cuidados para que no haya ningún contagio en nuestra localidad, tal como hace nuestro gobernador Gildo Insfrán en toda la provincia”.“Acompañamos fielmente al protocolo que tenemos a nivel provincial”, destacó el intendente Rivero, acentuando que “la gente se comporta muy bien, respeta todo, somos muy agradecidos porque desde un primer momento respetaron la decisión que se tomó, acompañó y sigue haciéndolo. Los ciudadanos siempre tomaron con mucha seriedad este tema del coronavirus”.Recalcó que “se trata de una cuestión de salud y depende de todos nosotros. La mejor forma de cuidarnos es quedarnos en las casas y eventualmente, si hay que salir, usar el barbijo”.Sobre la actualidad productiva, hizo notar el jefe comunal que “antes esta localidad era productora algodonera, todas las colonias tenían algodón, y hoy están muy contados los que se dedican a esta actividad, ya que después tenemos los pequeños productores que cultivan para el consumo y también hacen ganadería mayor y menor. Hay muchos paipperos”, significó.Finalmente, puso de resalto que el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “vino muy bien, ya que movilizó toda la economía del pueblo. Estamos muy agradecidos con el gobernador Insfrán porque logró que el Banco Formosa se trasladara a cada localidad para el pago de este beneficio”.