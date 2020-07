Formosa no reportó nuevos casos de Coronavirus

En la conferencia de prensa del día sábado 18 de Julio del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid19, se informó que en las últimas 24 horas se han realizado 83 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Asimismo, no se reportan casos sospechosos a coronavirus por protocolo.Este sábado darán de alta a tres pacientes internados en el Hospital Interdistrital Evita. Se trata de una mujer de 50 años, y dos hombres de 60 y 62 años respectivamente, luego de dos hisopados negativos consecutivos no revistiendo riesgo alguno para su familia ni para la comunidad.Es decir, que hasta la fecha, la provincia de Formosa diagnosticó 79 casos positivos de Coronavirus, de los cuales 67 ya se recuperaron, 11 pacientes continúan internados, todos sin síntomas, y se computa un caso diagnosticado aquí, pero la persona egresó de la provincia.Hasta la fecha, se realizaron 4.087 test lo que representan un 1,93% de positividad.Tarea policialEn lo que respecta a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia en las últimas 24 horas, ingresaron 708 camiones de carga, y fueron controladas 15.477 personas en la vía pública y 7308 vehículos.En ese marco, labraron infracciones a 112 vehículos por restricción de circulación y patente; y a 838 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.En relación a la lucha contra el dengue, se realizará en el día de mañana domingo 19 de julio la tarea de fumigación espacial en el barrio San Martin y de espacios públicos utilizados por la familia para recreación en la ciudad capital.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informó que en la semana fueron fiscalizados 37 comercios. Se labraron 24 actas de infracción, con secuestro y destrucción de 1.200 kilos de mercadería vencida y clausura preventiva de 1 local.En relación a los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de la ciudad de Formosa, se informó que fueron inspeccionados 52 comercios, labrándose 45 actas de infracción, con secuestro de 7.000 kgs de mercadería vencida y 250 litros de bebida no apta para el consumo, además de la clausura de 35 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.Prórroga de medidasInformó el Consejo, que fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 605/20 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prorrogan las medidas del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” para las provincias que tienen determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, entre las cuales se encuentra la nuestra.Dicha norma reitera que en atención a las “condiciones epidemiológicas” y a la “evaluación del riesgo”, las autoridades provinciales podrán dictar normas “con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus”.En ese sentido, y habiendo analizado la evaluación del riesgo epidemiológico correspondiente, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratificó la vigencia de todas las medidas sanitarias dispuestas hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña.El organismo reveló que el viernes se verificó un inusitado crecimiento de la labor que tuvo que desempeñar la policía ante el incumplimiento de muchísimas personas de las medidas sanitarias dispuestas y el excesivo consumo de alcohol.Por ello recordó que “ Estamos ante una situación de pandemia y este tipo de actitudes pueden echar por la borda todo el esfuerzo que venimos realizando para mantener nuestro estatus sanitario y el cuidado de la salud de cada uno de nosotros y de la comunidad. Apelamos una vez más a la responsabilidad ciudadana que debemos tener para así, continuar avanzando juntos, hacia una nueva normalidad que vamos construyendo día a día al cumplir las medidas preventivas de uso de barbijo, lavado frecuente de manos y distanciamiento social que, en este tiempo, es el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestras familias y amigos”.