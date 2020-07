Rector de la UNaF participó del anuncio del Presidente sobre plan de obras en Universidades Nacionales

El presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, encabezó este miércoles el acto virtual de presentación del Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023, del que participó vía online el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler.“El camino que tiene que abrazar la Argentina es la educación pública”, afirmó el jefe del Estado argentino al anunciar desde la Residencia de Olivos la puesta en marcha del mencionado programa nacional que contempla la realización de 63 obras en 47 casas de altos estudios y beneficiará a más de un millón y medio de estudiantes.El mandatario presentó los detalles de la iniciativa, que contará con una inversión de más de 9600 millones de pesos, mediante una videoconferencia que mantuvo con los rectores de las Universidades involucradas, entre ellos el titular de la UNaF, Prof. Esp. Parmetler, y de la que también participaron los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otras autoridades nacionales.“El futuro de las sociedades está en el conocimiento y en lo que seamos capaces de hacer para prepararnos para entrar a un mundo donde cada vez más la investigación, la ciencia y la tecnología se convierten en factores de poder”, consideró el jefe de Estado y añadió: “Que la Universidad pueda crecer y desarrollarse en las mejores condiciones tiene que ver con el desarrollo futuro”.A su vez, resaltó el rol de las casas de estudios en el contexto de la emergencia sanitaria. “Las cosas que fuimos abordando en materia de salud fueron ideas, proyectos y programas que salieron de hombres y mujeres que vienen de la Universidad pública, y si nosotros no hubiéramos contado con esos recursos, hubiera sido mucho más difícil”, afirmó el mandatario argentino.Apuesta a la educaciónPor su parte, el rector de la UNaF, Prof. Esp. Parmetler, destacó que “fue un acontecimiento muy interesante porque el Presidente anunció un plan de infraestructura importante para las Universidades, con una inversión de más de $1600 millones”.“El 50% de estas obras lo financia el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el restante 50% el Ministerio de Obras Públicas”, resaltó, apuntando que “las Universidades ya habíamos presentado planes de obras para el financiamiento, donde nos comprometíamos a financiar el 50%, pero nos íbamos a ver en un grave problema porque nuestro presupuesto es bastante magro, teniendo en cuenta que lo que más ha aumentado en este tiempo fue la obra pública”.En ese sentido, apreció que “bienvenido sea este plan. Los rectores de los distintos partidos políticos e ideologías estamos muy contentos, realmente hemos aplaudido esta definición que ha hecho el Presidente sobre cómo se va a invertir en obra pública en las Universidades. Sin dudas, es una apuesta a la educación pública y poner la ficha en el futuro de nuestro país”.DetallesEl mencionado programa será implementado en forma conjunta por las carteras de Obras Públicas y Educación de la Nación, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con el objetivo de extender la cobertura y mejorar el Sistema Universitario Nacional. Permitirá generar, además, 3500 empleos directos y otros 10 mil indirectos.Durante el transcurso del mes de agosto se licitarán 29 obras que incluyen a 24 Universidades de nueve provincias y CABA. Luego se licitarán 34 obras para proyectos a ejecutar en 29 casas de estudios de 15 provincias y CABA. En algunas Universidades las obras se realizarán en distintas sedes.El Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria tiene como objetivo incrementar el acceso a la educación superior, optimizar la calidad de la instrucción, fortalecer el funcionamiento y los servicios que prestan las instituciones y vincular el capital humano formado en las Universidades con las fuerzas productivas locales.IdentidadAsimismo, de acuerdo a lo informado por el rector de la UNaF, a través de un acuerdo entre el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y las Universidades, y la cartera nacional del Interior se convino un mecanismo para la acreditación de la identidad de los alumnos en los exámenes.“Todos sabemos que los exámenes virtuales tienen la dificultad de la acreditación de la identidad, sobre todo en cátedras que son masivas, donde el profesor suele perder el contacto personal con el estudiante y el conocimiento fehaciente de la identidad de cada uno”, explicó Parmetler.Indicó que se trata de un primer paso y “después iremos viendo los aspectos técnicos y qué tipo de programa se tendrá que instalar en las Universidades para poder acreditar la identidad de los alumnos en los exámenes virtuales”.En este punto, esclareció que “en la UNaF no tenemos este inconveniente porque la mayoría de los docentes conocen a sus estudiantes. Es más, los exámenes que se estuvieron tomando en estos días fueron mesas especiales virtuales de pocos alumnos que se estaban por recibir, así que no hubo ningún tipo de inconveniente”.