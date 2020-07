Pirané: Vicegobernador entregó insumos a productores con proyectos agrícolas familiares

El vicegobernador Dr. Eber Solís junto al intendente Mario Diakovsky, autoridades provinciales y municipales, en un trabajo conjunto del Ministerio de la Producción, el PAIPPA y la Municipalidad de Pirané, asistieron a pequeños productores de distintas colonias en la localidad de Zapla.Asistieron al evento productores que participan en proyectos agrícolas familiares: Zapla, Guajho, Cuatro Bocas, Loma Senés, Monte Quemado, Casco Cué, El Palmar, Loma Monte Lindo, Santa Cruz y Para Todos.Durante el encuentro se entregaron plantines, media-sombra y herramientas para el trabajo de los pequeños productores.“Esta actividad la venimos haciendo en casi todos los pueblos de Formosa, en Pirané teníamos esta necesidad de ir a encontrarnos con los productores porque ante la nueva presencia de un intendente como Mario Diakosvky que recibió una intendencia para armarla, con un enorme trabajo por delante” comentó el ministro de la Producción y Ambiente, Raúl Quintana.Dijo que en forma silenciosa se armó la estructura productiva de Pirané que “tiene colonias muy ricas en sus recursos naturales, una enorme cultura del productor paippero, también hay productores medianos. Pirane se transformó en una importante ciudad, que demanda mucho alimento natural, hecho en el campo, entonces orientamos hacia esa línea el trabajo de nuestros equipos técnicos”.Señaló que en ese marco, la comitiva se trasladó a la localidad de Zapla donde funciona un módulo de producción hortícola destinado a la capacitación, al igual que en Monte Lindo.“Fuimos a llevar el mensaje de lo que hacemos todos los días en Casa de Gobierno, en la reunión del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid19 donde se tratan todos los temas, lo principal es cuidarnos del Covid, qué vamos a hacer durante esta etapa y después de que pase la agudeza de la pandemia, lo que se viene. Allí apareció el programa hortícola con toda la producción de verduras de hojas, hortaliza pesada, liviana, para los bolsones saludables” destacó.Agregó Quintana que de la charla con los productores, los mismos destacan la importancia del Plan Nutrir.“La planificación se hizo para 300 hectáreas en mano de 260 familias beneficiarias pero la lista no está cerrada, hay un registro que tienen los intendentes para saber que es un productor que trabaja la chacra y que acepta las buenas prácticas agrícolas, muy necesarias” refirió sobre el trabajo en Zapla.ParticipantesEl vicegobernador estuvo acompañado por el ministro de la Producción Dr. Raúl Quintana, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad Ing. Fernando De Vido, el intendente local Mario Diakovsky, la diputada provincial Irma Zaragoza, la presidente del Concejo Deliberante local Dra. Yéssica Palacio, el director del Hospital Distrital Pirané Dr. Jorge Andrés Herrera y la delegada Zonal de Educación Esther Gladys González.Tras la actividad, la concejal piranense Yessica Palacios dijo que “ Esta vez le tocó a las colonias la asistencia del gobernador Gildo Insfrán, acompañamos al vice gobernador Eber Solís, es un trabajo que se hace todos los años, nada más que este año por el pronóstico de heladas se cambió la fecha de siembra, para que los productores no pierdan”.Señaló que se le entregó un kit hortícola que consistía en una pala, carretilla, azada, regadora, rollo de media sombra y tres paquetes con especies de verduras para la siembra.“Lo importante es que el productor entienda que se trabaja en forma mancomunada, hoy tenemos el acompañamiento del municipio que antes no lo tenían, los hacemos sentir fortalecidos para que sepan que el Estado siempre estuvo y ahora más cercano con el municipio” precisó.