Parte COVID de Formosa: Sin casos positivos ni sospechosos en las últimas 24 horas

Este miércoles 1 de julio, el Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19, informó que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos ni se reportaron sospechosos de coronavirus en la provincia. Al margen de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.En ese contexto, la provincia de Formosa diagnosticó 77 casos positivos a coronavirus, con 19 altas médicas otorgadas, hasta la fecha.Además, permanecen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 un total de 58 pacientes: 48 varones y 10 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general y 52 de ellos evolucionan sin síntomas al momento.En esa línea, con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.852 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,7%. 5.Este martes 30 de junio, ingresaron 602 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 13.994 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en todo el territorio provincial; y judicializadas 203 personas por incumplir las restricciones de circulación.Se controlaron 5.828 vehículos y se secuestraron 33 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se secuestraron 12 automóviles y 19 motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 242 personas por no usar el barbijo en la vía pública.DengueEl jueves 2 de julio continuará la fumigación espacial contra el dengue en Clorinda, Laguna Blanca y Misión Tacaaglé. A su vez, el trabajo de control domiciliario, fumigación y colocación de larvicida se realizará en los barrios Nazareth, Porteño Sur y Centro de Clorinda; 17 de octubre de Laguna Blanca; y Simón Bolívar, presidente Illia (Incone), El Resguardo, Don Bosco, San Martín y Mariano Moreno de la ciudad capital.Por último, el Consejo rindió homenaje al ex presidente, general Juan Domingo Perón, en un nuevo aniversario de su fallecimiento.En ese sentido, contextualizaron: “La realidad demuestra que nuestra provincia ha logrado dar una respuesta rápida, eficiente e integral a este desafío. Ello ha sido posible porque tenemos un Estado presente, un sistema de salud pública extendido en todo el territorio provincial, con personal profesional y técnico altamente capacitado en institutos y universidades públicas y gratuitas, y con políticas implementadas desde una visión integral, humanista y de justicia social”.Y aseveraron: “Cada uno de estos pilares, que ya los hemos naturalizado a pesar de ser excepcionales en este tiempo, existen porque fueron inspirados en las acciones políticas del mayor estadista de nuestra historia: el General Juan Domingo Perón”.Por tal motivo, al cumplirse 46 años de su paso a la inmortalidad, “le rendimos este justo homenaje y le agradecemos por haber pensado y construido, en su tiempo, una Argentina justa, libre y soberana que debemos recuperar en este siglo XXI”.