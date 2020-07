Formosa, cuarta en el crecimiento del consumo de cemento en lo que va del año

Pese a las importantes caídas en el país, Formosa es la cuarta provincia con incremento interanual, marcando una reactivación del sector de la construcción. Según los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, el último informe de la Consultora Politikon Chaco, destacó a ocho provincias que mostraron crecimientos interanuales, entre ellas la provincia de Formosa, que resultó cuarta, después de Catamarca, La Rioja y Corrientes.En este marco, el empresario Miguel Urbieta, subrayó que “no sorprende esa estadística”, debido a que en Formosa “nunca han cesado las obras”.Puntualizó que el resultado se logra “gracias a un proyecto integral que tiene el Gobierno provincial, el cual tenemos que agradecer porque nunca ha dejado de lado a este rubro tan especial, importante y complejo, como lo es la construcción”.Urbieta comentó que alrededor de una construcción se benefician otros 59 rubros. “También favorece al que vende materiales, al que vende cables, al quiosco que está en la esquina de la obra, el que vende el desayuno y tantos otros, son alrededor de 59 rubros que crecen junto a la obra y que hacen que la economía pueda reabastecerse y crecer para seguir luchando”, describió el empresario.En este sentido, advirtió que pese a los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, Formosa no se detuvo, “luego de años muy duros, de una gestión anterior tan dura, en Formosa se ha resentido muy poco y por temporada el nivel de ventas de materiales de construcción y también el avance de las obras. En esta temporada que está muy difícil, la gente apuesta a la construcción, ya sea de una habitación, un piso, siempre está apostando a eso, más ahora que no se puede viajar”.Sobre el final, resaltó que el sector de la construcción es “uno de los motores de la economía y el Gobierno provincial lo interpreta así, porque no se ha parado en absoluto, por ahí en algunas etapas ha disminuido, pero en ningún momento hemos sentido una parálisis total”