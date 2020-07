Nutrir: Cómo funciona el revolucionario plan alimentario lanzado por el gobernador Insfrán

Unas 17 mil personas con vulnerabilidad social se ven beneficiadas por este programa, que es base del Plan Nacional Argentina contra el HambreEn octubre de 2018, en plena crisis social-económica causada por las desacertadas políticas macristas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, lanzó el Plan Alimentario Provincial Nutrir para asistir en una etapa inicial a 15 mil familias de la ciudad capital que fueron empujadas a un delicado estado de vulnerabilidad alimentaria.Hoy ya son 17 mil las personas que son beneficiadas por este programa revolucionario que se conjuga con otro hito del Modelo Formoseño: el PAIPPA. Es que son los pequeños productores paipperos del interior provincial los que aportan los productos frescos de sus chacras al Plan Nutrir para la conformación de los bolsones saludables.Tal fue la relevancia de este programa que el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, basó su Plan Nacional Argentina contra el Hambre en Nutrir y, además, en ocasión de su visita a Formosa en el mes de mayo pasado los destacó en su discurso, reconociendo su valioso trabajo al llamarlos “el orgullo de Formosa”.“Hace casi dos años que venimos trabajando con este programa, asistiendo a 17 mil titulares de derechos, familias formoseñas, y continuamos con la misma logística de distribución en los siete centros que se encuentran en la ciudad capital y con el mismo nexo de trabajo coordinado, integral e integrado, con los paipperos de distintas localidades de la provincia”, resaltó la licenciada Rosita Recalde, responsable del Programa Nutrir en declaraciones a AGENFOR.A través de esta iniciativa, los beneficiarios –que están incluidos en una base de datos- reciben una tarjeta magnética identificatoria que les posibilita retirar cada 15 días los bolsones con alimentos frescos, nutritivos y saludables producidos por los paipperos desde los siete centros de distribución, que están ubicados en puntos estratégicos de la capital y provistos de las instalaciones necesarias para la conservación adecuada a través del mantenimiento de la cadena de frío.“Los beneficiarios son personas que no tienen un ingreso formal y que anteriormente tenían la tarjeta social –indicó Recalde-. También se fueron viendo distintos casos, situaciones de vulnerabilidad en particular, que luego fueron accediendo al plan”.Los paipperos “son los que, con un gran esfuerzo, proveen de los productos frescos al Plan Nutrir”, explicó, marcando que “se trata de un trabajo continuo, de día a día, para que nuestros beneficiarios tengan en cantidad y calidad los bolsones”.Respecto de los productos que contiene cada bolsón, puntualizó que “tenemos en cuenta la estación y las cosechas que van realizando los productores, con lo cual van variando. En este momento, por ejemplo, estamos entregando acelga, rúcula, lechuga, zapallitos verdes, cebollita de verdeo, perejil, zapallos en distintas variedades, tomates, mandioca y batata, a los que se suman pollo, leche, fideos, arroz, porotos, miel, dulce de batata, frutas como banana, entre otros”.Sin pausasAsimismo, la responsable de Nutrir dejó en claro que en ningún momento de la cuarentena la atención se detuvo, ya que “pensamos en las familias y organizamos la entrega de los bolsones teniendo en cuenta que cada titular tiene un día y un turno asignado para el retiro. Fue así que se programaron semanas. Por ejemplo, en las semanas uno y tres retiran unos y en las semanas dos y cuatro los otros”.“Esa forma nos permitió en esta situación de pandemia evitar que se hagan largas filas y que los beneficiarios no esperen mucho tiempo”, contó, apuntando que “sí modificamos el horario del turno tarde, ya que anteriormente era de 16 a 20 horas y ahora lo cambiamos a 14 a 18, teniendo en cuenta que estamos en época invernal y que tampoco coincida con el horario de apertura comercial, así hay menos circulación y se mantiene la distancia social”.Otro aspecto que marcó la funcionaria es que “ya no tenemos en cuenta los feriados”, recordando que antes “atendíamos al siguiente día hábil y ahora trabajamos de lunes a viernes para evitar que se junten dos días de entrega de bolsones”.“Nos fuimos acomodando a esta situación de pandemia –subrayó-. Tenemos en cuenta la distancia social correspondiente, la higiene personal con el alcohol en gel y los elementos de protección personal. Hablamos de eso con nuestros titulares porque son aproximadamente 1500 familias las que recibimos por día en cada centro”.Estos centros se encuentran ubicados en los barrios Las Orquídeas, Eva Perón, 7 de Mayo y El Porvenir (Circuito Cinco), Virgen La Pilar, Lisbel Rivira y Lote 111, en tanto que en el Parque Industrial está el centro de acopio y distribución, donde “tenemos un grupo de personas que trabajan de lunes a viernes y otro para sábados y domingos”.“Trabajamos en horario corrido para poder abastecer porque esto es un trabajo de día a día para hacer los envíos y recibir los productos”, sostuvo.Estado presenteA su vez, la licenciada Recalde puso de resalto las políticas públicas llevadas adelante por el gobernador Insfrán para hacer frente a la crisis económica y social heredada del Gobierno de Mauricio Macri y también a la coyuntura por la pandemia. “Sabemos y somos conscientes de que tenemos un Gobierno provincial que desde el Modelo Formoseño está presente, atendiendo todas las situaciones en el territorio”, acentuó.“Gracias a este gran esfuerzo de la provincia y a la colaboración de todos los intendentes estamos recibiendo con total normalidad los productos de los más de 1000 paipperos que están organizados en consorcios, según cada localidad. Siguen trabajando y enviando sus aportes para que continuemos llevando adelante este revolucionario programa, donde se nota el compromiso, la lealtad, el trabajo y el corazón que ponemos todos los formoseños día a día”, concluyó.