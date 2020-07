Miguel Insfrán destacó la figura política de Perón, Yrigoyen y Alfonsín.

El referente de Causa Provincial, el profesor Miguel Ángel Insfrán, trajo al recuerdo el pensamiento del ex presidente y padre de la democracia, remarcando la trascendencia y memoria de estos dos prohombres de la Patria. También se refirió al trabajo que realiza el gobierno nacional y provincial en defensa de la salud pública en un contexto de pandemia.El líder de Causa Provincial, utilizando palabras de Alfonsín explicó la importancia del legado que dejaron estos hombres al país resaltando sobre todo la tarea desarrollada por Perón en la parte social.“Yo conjugo a estas dos grandes personas en el pensamiento del padre de la democracia” indicó y agregó que “en uno de sus discursos decía, no habrá ni radicales ni peronistas, él hablaba de los argentinos y resaltaba a estas dos figuras como a otras tantas pero fundamentalmente a Yrigoyen y Perón del pensamiento nacional y popular”.Seguidamente subrayó, que en esta época “y especialmente en esta semana lo que hacemos política no dejamos de recordar a estas figuras, una, el primero y otra el tres de julio, sobre todo por lo que nos dejaron para el país”.Además, dijo sentirse con mucha alegría al escuchar al presidente Alberto Fernández referirse a estas figuras de la política Argentina con tanto respeto, destacando que lo más importante para ellos y para este gobierno es el pueblo argentino.PRIMERO LA SALUD- “Como dice siempre nuestro Presidente hoy más que nunca es importante la salud de nuestro pueblo, aunque sabemos que la economía también lo es y que no va descolgada de esta, pero estamos dejando de lado un montón de cosas para combatir esta pandemia”, destacó.“Felizmente en la provincia de Formosa, si bien tenemos casos, no nos pasa lo que les pasa a otros, dónde tienen el virus en la calle y hay circulación, en cambio hace varios días que nosotros no tenemos casos”, enfatizó.Acentuó que: “Antes de ayer se reunieron en Casa de gobierno los hombres más importantes de la provincia y con el Gobernador a la cabeza de esta lucha estuvieron sus asesores en salud, los ministros y todos los intendentes”.En esta línea, remarcó que acostumbra a recorrer la provincia y por ello puede asegurar que la totalidad de los intendentes están comprometidos con su labor y en el cuidado de su gente fortaleciendo todas las medidas para el bienestar de la comunidad.“Paralelamente tenemos que estar muy conforme con el cuidado de la frontera porque he visto al Subjefe de la Policía de la provincia trabajando en la primera línea y eso nos hace sentir orgullosos de la policía que tenemos junto a las demás otras fuerzas” comentó.En este contexto “quiero enviar mis saludos a todos ellos, al personal de la Salud, al municipal, al de seguridad y un reconocimiento al trabajo de nuestro gobernador que se puso a la cabeza de esta situación”.Por lo demás, “en esta fecha no quiero olvidarme e enviar mis saludos a los locutores, porque desde esa función transmiten informaciones, situaciones y nos hacen saber de algunas complicaciones”.Para finalizar, exhortó: “Quédense en sus casas porque nosotros no lo podemos hacer”, al tiempo que insistió en el cuidado con el distanciamiento, el barbijo, la limpieza, el lavado de manos y a la hora de regresar a las casas, remarcando que “hoy más que nunca, a pesar de las diferencias debemos estar hermanados, fortalecidos y juntos para salir de esta difícil situación”.