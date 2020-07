Mazza: “En Formosa, unidos y solidarios enfrentamos la crisis por la pandemia”

Al pormenorizar sobre el taller de equipos en crisis que se dictó recientemente con una amplia convocatoria, la subsecretaria de Recursos Humanos, la licenciada Gladis Mazza, destacó que “tenemos un Gobierno provincial muy presente, que ha hecho las cosas de una manera muy correcta y anticipada respecto de la pandemia”.Expuso que ante la situación originada por el COVID-19 “hemos adoptado la tecnología para poder garantizar la continuidad de los servicios que ofrecemos a los empleados públicos. Gracias a Dios, ya lo habíamos hecho con anticipación a esta situación de pandemia, con lo cual esta coyuntura nos encontró preparados”.Hizo notar a su vez que “hay muchas personas que están solas y que también necesitan ese acompañamiento, ese tiempo de compartir con otros, y esto es posible a través de estas capacitaciones, ya que es una cuestión que tiene que ver con la revalorización de cada uno de nosotros y de nuestra relación con el trabajo”.Respecto de la capacitación virtual sobre equipos en crisis dijo que “fue una experiencia diferente porque primero el expositor, el licenciado Lisandro Luiso, politólogo de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Nación, dio un webinar explicando de qué se trataba la propuesta y luego la gente pudo inscribirse al curso”.El mismo fue dictado en dos semanas y “la experiencia fue muy buena, con una muy buena participación, donde más de 40 personas completaron el entrenamiento”, destacó, acentuando que “se trató de algo muy interesante para nosotros porque los trabajadores públicos, nuestros compañeros y compañeras, pudieron valorizar la oportunidad”.“Cuando uno está en un momento de crisis se transmite a todos los espacios, ya sean familiares, de relaciones personales, laborales y por supuesto también comunitarias, aunque por suerte el formoseño vive una realidad muy distinta, gracias a Dios, por muchas razones. Una es que tenemos un Gobierno provincial muy presente, que ha hecho las cosas de una manera muy correcta y anticipada respecto de la pandemia”, aprecio la funcionaria.En segundo orden, mencionó que “no tenemos circulación viral, lo que es un gran beneficio epidemiológico que tenemos en Formosa, con lo cual el humor de la gente es otro”, apuntando que no obstante “esa crisis también afecta los estados de ánimo y hay muchas situaciones de violencia que escuchamos a diario en todo nuestro país”.Entendió Mazza que “el abordaje que se dio en estas capacitaciones fue ver la oportunidad en la crisis y cuáles serían las herramientas necesarias para afrontar esa situación en el mundo del trabajo, donde particularmente se resaltan mucho los equipos interdisciplinarios y la valoración que debemos tener de cada una de las personas y del aporte que pueden hacer desde sus competencias y sus roles”.Según puso de resalto, ello tiene que ver con el liderazgo, que “en este tiempo está siendo sumamente interpelado de alguna manera, por cuanto el líder necesita gestionar utilizando la posibilidad y la oportunidad de todas las personas, de manera que todos puedan tener su rol y trabajar”.Por su parte, la ingeniera María Luz de Andrés, directora de Capacitación y Reconversión de la Subsecretaría de Recursos Humanos, aludió a su participación en el taller sobre equipos en crisis, subrayando que la capacitación “le dio valor agregado a la gestión del empleo público y esto se refleja en un aprendizaje muy interesante y oportuno porque es sencillo y práctico capacitarse en situaciones normales donde hay movilidad, pero capacitarse, aprender y reasignar tareas, rediseñándose y rediseñando los espacios laborales para mejorar la calidad en la gestión es una tarea muy desafiante, pero también muy comprometida”.“En ello no pongo en duda la oportunidad que tuve de poder tener una herramienta más que es el conocimiento, la mejor inversión que hoy en este modo crisis podemos elegir”, significó la funcionaria.A su turno, la licenciada Nora González, directora de Coordinación de Personal Docente del Ministerio de Cultura y Educación, comentó que “participar del taller sobre equipos en crisis me permitió comprobar una vez más el orgullo de ser formoseña y de vivir en una provincia donde tenemos un Gobierno que entendió rápidamente que a la crisis había que enfrentarla”.“Lo hizo formando inmediatamente un equipo interdisciplinario de personas profesionales que actuaron y tomaron decisiones en función del bien común –ponderó-. Estas decisiones tomadas en conjunto nos permiten tener la situación sanitaria controlada, como tenemos hoy”, enfatizando que “lo fundamental que me dejó este curso es que las crisis no se enfrentan de manera solitaria, sino en equipo. La palabra fundamental es la unidad. Se trata de equipos interdisciplinarios trabajando unidos y solidarios”.Asimismo, la licenciada Mazza informó que desde el organismo a su cargo “estamos haciendo un ciclo de conferencias, donde este miércoles por ejemplo tuvimos un conversatorio donde tratamos el tema de la bioseguridad en cuestiones vinculadas al trabajo, cómo prepararnos para cuando tengamos la oportunidad de volver a la presencialidad, en especial aquellas personas que no están trabajando en las oficinas”.“Somos conscientes de que hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando porque realizan servicios esenciales, con lo cual hablar del tema de bioseguridad es muy necesario y por eso dimos un webinar para los trabajadores que están en el área de Personal”, puntualizó.Refirió que este ciclo de conferencias tendrá diferentes temáticas. “Vamos a hablar también de lo que es el teletrabajo y seguiremos tomando otros temas que son de interés en esta situación que vivimos, así que sólo se trata de tomarse una hora para capacitarse en algo que nos haga bien”, concluyó.