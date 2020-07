“Los pacientes que continúan internados son asintomáticos, no necesitarán tratamiento de plasma”

El especialista indicó que el aumento diario de casos y decesos en América Latinaes un factor fundamental para la toma de decisionesFormosa empezó a producir plasma para el tratamiento de pacientes y la extracción se realiza, en su totalidad, en el sistema público provincial. Así lo aseguró el director de Epidemiología y del Hospital Central, Dr. Mario Romero Bruno, quien afirmó: “Como decía Ramón Carrillo, esto es una conquista tecnológica, y sirven más si son accesibles a la comunidad”.Los pacientes que aún no fueron dados de alta sólo están a la espera de que los resultados de sus hisopado sean negativos, por lo que no tienen un grado de la enfermedad en el que requieran de tratamiento de plasma, pero de necesitarse, será “una posibilidad más de tratamiento y es un logro que se pudo concretar por disponer de un equipamiento para poder realizarlo”, aseguró el especialista.También, precisó que el personal de salud fue capacitado y resaltó la voluntad de donar que tienen las personas recuperadas de coronavirus en la provincia.Sobre el sistema de salud formoseño, aseguró que está preparado para atender a pacientes con coronavirus, el cual fue forjado “con el trabajo de hace años”, y permitió que la provincia cuente con “equipamiento de primer nivel en un hospital destinado únicamente para el tratamiento de los cuadros moderados y graves, tener un espacio como el que brinda el Estadio Cincuentenario con 240 camas para los casos asintomáticos y leves, y toda esta distribución de la red sanitaria de la provincia dividida según niveles de complejidad”.Sobre el final, instó a la comunidad a “no relajarse” ya que los casos en la región van en aumento. “Estamos en temporada de invierno y si no se respetan las medidas de seguridad, las medidas sanitarias, el virus se seguirá transmitiendo de persona a persona; eso es lo que ocurre en otros lugares, por eso la provincia toma pasos seguros y prudentes que beneficien a la salud de la comunidad”.