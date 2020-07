“Beneficia a los inquilinos”, aseguró María del Carmen Vega

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Formosa, María del Carmen Vega, se refirió a la nueva ley de alquileres, sancionada por el Congreso de la Nación en el mes de junio. “Esta ley regula los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos”, destacó.Hace 36 años no se modificaba la ley de alquileres, ahora las actualizaciones serán regidas por un índice objetivo y dejará atrás las expectativas de mercado. En este sentido, María del Carmen Vega precisó que la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación deberá aplicarse a todos los contratos de locación y “establece nuevas reglas para los contratos y viene a regular los derechos y obligaciones de los actores”.Para Vega, esta modificación beneficia a los inquilinos, ya que el plazo mínimo de alquiler pasó a ser de tres años y el aumento será una vez al año. “La nueva ley plantea que los aumentos dejarán de ser semestrales y serán cada 12 meses; otra cosa es que será calculado por un indicador publicado por el Banco Central, el cual estará conformado en partes iguales por el índice de precios al consumidor (IPC), que releva el Indec y la variación salarial (Ripte), que elabora Anses”, explicó.En este orden, informó que en Formosa las inmobiliarias se adaptaron a esta ley “sin inconvenientes” y catalogó como “cumplidores” a los inquilinos dependientes de la administración pública.“No hay una morosidad activa, si bien antes de la pandemia los inquilinos solían abonar sus alquileres antes del 10, ahora lo hacen un poco más tarde pero siempre dentro del mes. Con los asalariados provinciales no tenemos ningún problema debido a que el Gobierno de Formosa cumple con el pago de los haberes en tiempo y forma; por ahí, demoran más los comerciantes”, agregó.Para cerrar, Vega brindó detalles sobre el DNU 320/2020, el cual establece la suspensión de los desalojos por falta de pago de alquileres, la prórroga de contratos y el congelamiento del valor de los alquileres hasta septiembre por la pandemia de coronavirus. “Este decreto establece que los alquileres quedarán congelados al valor que tenían vigentes hasta el 30 de marzo de este año y que las deudas que se generen por falta de pago se pagarán a partir de octubre, con intereses compensatorios, no es que no lo tienen que pagar; por eso hay inquilinos que optaron por no congelar los precios, ya que a partir de octubre hay que sentarse a calcular ese incremento y abonarlo”, culminó.