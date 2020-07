La Policía realizó actas de infracción al tránsito y al DNU frente a la UNAF

Un conocido comerciante agredió verbalmente a una mujer Policía que le labró el acta de infracción al DNU, por no contar con permiso de circulación, alterando con su actitud la tranquilidad y el orden público; en tanto a un remisero se le labró Acta de Infracción por no utilizar el cinturón y usar de forma indebida la bocina durante el control, ambos ofuscados ante la falta.La Policía de Formosa continúa con los operativos de control de aislamiento, social, preventivo y obligatorio en toda provincia conforme las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19.En este sentido, en esta ciudad capital se cuenta con 16 controles fijos y otros que van cambiando de lugar y se ubican en sectores estratégicos para evitar la circulación de vehículos y personas que no se encuentren en las excepciones al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, al cual se adhirió la provincia; concientizando además a la comunidad formoseña de la obligatoriedad del uso del barbijo.En esta línea de trabajo en el marco de la emergencia sanitaria declarada, efectivos del Cuerpo Policía de Tránsito que se encontraban apostados en la mañana de este jueves en la avenida Gutnisky y calle Larrea de esta ciudad capital, observaron que un automóvil Fiat Palio que pertenece a una empresa de remis, al mando de un hombre, se encontraba tocando bocinas manifestando a viva voz estar apurado; al acercarse al vehículo los uniformados observaron que el conductor no tenía colocado el cinturón de seguridad.Ante la falta, se confeccionó Acta de Infracción municipal por: no utilizar el cinturón de seguridad que es obligatorio y utilizar de forma indebida la bocina, teniendo en cuenta que delante se encontraban otros vehículos que también estaban siendo controlados, mostrándose visiblemente ofuscado e intolerante por el control, al punto de extraer su teléfono móvil y sacar fotos a los efectivos policiales que realizaban el procedimiento.Momentos después, en el mismo operativo de control, una mujer de la fuerza observó que una camioneta Renault Duster, estacionó tapando una rampa para discapacitados ubicada en la avenida Gutnisky y calle Larrea.El rodado se encontraba al mando de un hombre de 40 años, quien se encontraba acompañado de su padre, un conocido comerciante, a quienes se les hizo conocer la falta cometida, situación que produjo en el hombre un trato hostil hacia la mujer Policía.Se le solicitó sus datos y su permiso de circulación, brindando sólo su nombre y apellido, se ingresó a la plataforma del gobierno de Formosa, arrojando que el conductor, hijo del comerciante, no contaba con permiso vigente, motivando que se le realice el acta por infracción al DNU.Durante la confección del acta, el sujeto se mostró irritado, provocando a los auxiliares de la justicia, dirigiéndose con improperios hacia los efectivos policiales, amenazante; luego extrajo su teléfono celular con el cual sacó fotos al personal actuante, totalmente exaltado, alterando la tranquilidad y el orden público, para luego negarse a firmar el acta y subir ambos al vehículo para retirarse del lugar sin firmar el acta.Al respecto la mujer Policía realizó la denuncia por lo sucedido en la Comisaría Sexta, iniciándose las actuaciones pertinentes.Es importante que la ciudadanía formoseña, dimensione la situación epidemiológica de la provincia, ante la aparición de nuevos casos positivos de Coronavirus, y que aquellos que no tengan la imperiosa necesidad de salir se queden en sus casas, y si lo hacen porten sus permisos y barbijos que son obligatorios para circular.