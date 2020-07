Intendentes celebraron y elogiaron el anuncio del gobernador Insfrán

Este miércoles el gobernador Gildo Insfrán mantuvo una reunión de trabajo con todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia, en la que anunció la transferencia a los mismos de fondos del Tesoro Provincial para que se abonen los aguinaldos de los empleados municipales.En ese marco, fueron consultados los intendentes Mario Diakosvky, de Pirané; José Lezcano, de Misión Laishí y Atilio Basualdo, de Las Lomitas, quienes expresaron su alegría y elogiaron la decisión del primer mandatario provincial, señalando que se trata de una medida “puramente peronista”.“Nos sorprendió el gobernador con este anuncio, si bien sabemos que él siempre está al tanto de las necesidades de cada localidad, pero sinceramente no esperábamos estos fondos para el aguinaldo, ya que no es menor la situación económica que nos toca vivir”, se sinceró el intendente piranense, Mario Diakosvky.En ese sentido, contextualizó que el anuncio es muy importante en su localidad, debido a que la Comuna atraviesa una grave situación financiera. “Hay un desfasaje de $ 20 millones en concepto de deudas con los proveedores, que me he comprometido a pagar en la medida de posible, y en lo que respecta a sueldo y aguinaldo, el pasivo es de $12 millones”, precisó, las cifras de las cuantiosas deudas que dejó la gestión anterior.Por ello, recordó que el gobernador Insfrán había expresado a los intendentes en la reunión que “él sabía que había municipios que estaban en condiciones de pagar el aguinaldo y otros que no”.Frente a lo expuesto, reiteró su agradecimiento, puntualizando que la ayuda económica provincial “es más que bienvenida”, la cual beneficiará a 600 empleados municipales, certificó Diakosvky.Por su parte, el intendente de Misión Laishí, José Lezcano, también se mostró muy agradecido afirmando categórico: “Quiero sacarme el sombrero y darle un agradecimiento al señor Gobernador y ponderarlo, siendo usted ejemplo para todos los demás mandatarios del país”.Asimismo, calificó la medida de “puramente peronista”, al establecer que todos los municipios y comisiones de fomento de nuestra Patria chica, puedan o no pagar el aguinaldo, “colaborar y contribuir con el pago del mismo en un 100%”, acotando que para todos los intendentes este miércoles fue una jornada “de enorme alegría”.Finalmente, el intendente de Las Lomitas Atilio Basualdo, opinó que “realmente nos sorprendió el Gobernador con esta medida, siendo una grata noticia la que hemos recibido todos los jefes comunales del territorio provincial”.Sobre todo, porque “todavía estamos sanando las heridas de los cuatro años de la gestión macrista, que a los municipios nos quitó los recursos sojeros, afectando también otros recursos de la coparticipación nacional”, recordó, agregando que “a esto, llegó la pandemia que nos afecta a todos”.En este contexto, “los intendentes se encuentran agudizando el ingenio para recaudar recursos que les permitan afrontar los gastos domésticos”, contó, marcando que en el caso de Las Lomitas “tengo que destacar que la gente acompaña pagando los impuestos”, resaltó el acompañamiento del vecino lomitense con la gestión comunal.Sin embargo, evaluó que por la magnitud de la crisis económica mundial “sabemos que los recursos son escasos por lo que estamos viviendo en el mundo, en el país y obviamente su impacto en la provincia”, por lo que se mostró sumamente agradecido con el anuncio provincial.