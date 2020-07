COVID-19 en Formosa: se dará el alta a 7 personas más

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, en su parte informativo N° 111, informó que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos ni se reportaron sospechosos de coronavirus en la provincia. A pesar de ello, continúan con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.En ese contexto, la provincia de Formosa mantiene un total de 77 casos positivos a COVID diagnosticados hasta la fecha.Además, anticiparon que este jueves se dará de alta médica a siete personas más. Se trata de un grupo de varones de 28, 30, 38, 39, 42, 57 y 71 años, quienes han tenido dos análisis negativos a coronavirus durante el período de observación y seguimiento a pacientes, por lo que su actual estado de salud no implica ningún riesgo para la comunidad.De este modo, totalizarán 27 las altas médicas otorgadas hasta el momento.El resto de los pacientes, que significan 51 en total, permanecen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19. Todos se encuentran en buen estado general, y 47 de ellos evolucionan sin síntomas al momento.Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.903 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,65%.El miércoles pasado, ingresaron 668 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 17.272 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia; y judicializadas 304 personas por incumplir las restricciones de circulación.Se controlaron 7.210 vehículos y se secuestraron 46 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se secuestraron 10 automóviles y 38 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 219 personas por no usar el barbijo en la vía pública.En relación a la campaña contra el dengue, este viernes 3 de julio se realizará el trabajo de control domiciliario, fumigación y colocación de larvicida en los barrios San Luis, Agua Potable, Alto y 25 de mayo de Clorinda, San Juan de Laguna Blanca, y barrio Jardines de Formosa, Complejo Las Américas, Mariano Moreno, Los Inmigrantes, La Maroma y San Martín de la ciudad capital.Por otro lado, el Consejo recordó que sigue el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial, incluyendo el pago del aguinaldo correspondiente.Este jueves, perciben sus haberes los jubilados provinciales con DNI terminados en 6 y 7, y el viernes, harán lo propio los jubilados provinciales con DNI terminados en 8 y 9.Por último, reiteraron que este miércoles, el Gobernador Dr. Gildo Insfrán mantuvo una reunión de trabajo con todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia, en la que anunció la transferencia a los mismos de fondos del Tesoro Provincial para que se abonen los aguinaldos de los empleados municipales.“Este encuentro fue el fiel reflejo del compromiso que todos los formoseños tenemos en este momento en el que, más que nunca, debe primar la defensa del bien común por encima de cualquier interés particular”, sostuvieron.Y concluyeron:” El esfuerzo que estamos realizando es total y habla a las claras de los valores principales en los que se sustenta nuestro pueblo: la solidaridad y el amor a esta tierra y a su gente, que hoy se traducen en el cuidado de la salud y la vida de cada formoseño y formoseña”.