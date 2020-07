Ibáñez brindó el informe diario de las medidas socio-económicas para enfrentar la pandemia

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Dr. Jorge Ibañez, informó en el parte de prensa diario del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19, sobre los alcances de las medidas socie-conómicas, la suspensión del pago de las cuotas de julio y agosto del Programa "Crédito Anses" y detalló el cronograma de pago de haberes más aguinaldo que culmina hoy martes.





En este sentido, el ministro subrayó que “una de las medidas más importantes del Gobierno nacional para mantener el empleo y poder tener de pie a las PyMes (pequeñas y medianas empresas), son las ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción)” y, en este marco, brindó las cifras al respecto.





“La ATP, es un subsidio que se otorga a las empresas para abonar el 50% del salario de sus empleados y el 50% restante es una obligación del empresario. El 98% de este subsidio fue recibido por las PyMes de hasta 100 empleados, entre abril y mayo el monto total acumulado es de cerca de 90 mil millones de pesos, para que 250 mil empresas puedan abonar los sueldos totales de los 4 millones y medio de trabajadores. Es decir, más del 33% del empleo privado formal en el país”, detalló Ibáñez.





En la provincia de Formosa, son 7.660 los empleados y empleadas de 917 empresas locales las que accedieron a este beneficio.





Con respecto al crédito “MiPyme” -línea de crédito exclusivamente- accedieron 150 mil pequeñas y medianas empresas, las cuales recibieron 1,6 millones de pesos en promedio cada una, totalizando un monto global de 230 mil millones de pesos.





A su vez, especificó sobre el crédito Pymes Plus. “Debido a que las Pymes tenían y siguen teniendo un problema muy delicado, que es cómo ofrecer una garantía a las entidades bancarias, y no lo podían lograr, el Estado crea un Fondo de Garantías en el banco BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), y es el Estado el que avala a las pequeñas y medianas empresas la obtención de este crédito Pyme Plus”.





Esta línea de crédito cuenta con una inversión de 38 mil millones de pesos para créditos al 24%, las microempresas sacan hasta $250 mil pesos y las pequeñas tienen un techo de $500 mil pesos.

El ministro, también brindó detalles sobre la resolución que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, en el que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), informó que suspendió el pago de las cuotas de julio y agosto de los “Créditos Anses”, como parte de las medidas dictadas para paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, y se estableció además, que los beneficiarios alcanzados por esta medida no podrán solicitar el otorgamiento de nuevos préstamos del Programa Créditos Anses.





“Se suspende el pago de las cuotas vigentes por los meses de julio y agosto del 2020, del programa Créditos Anses. Nos hicieron unas consultas sobre este tema, porque las cuotas venían suspendidas desde el mes de marzo y éstos son aquellos beneficiarios del año 2019 de líneas de créditos como el ARGENTA -y otros programas de créditos- que se les otorgaban en muchos casos en forma directa, les depositaba en las cuentas AUH u otras cuentas similares y nunca se les informó realmente la tasa de interés de estos créditos”, precisó Ibáñez.





Indicó que “los beneficiarios al momento de percibir los meses siguientes veían un descuento en su cuota y no sabían de qué se trataba, no sabían de tasas de interés y esto creó un problema muy grande en los beneficiarios de ANSES. Por lo que esta suspensión de la Administración Nacional de la Seguridad Social, es a los efectos de ver, en los próximos meses, qué solución definitiva se les puede dar a esta circunstancia del endeudamiento de los beneficiarios de ANSES con créditos otorgados el año pasado”.





Cronograma IFE 2





En cuanto al pago del Ingreso Familiar de Emergencia en sucursales de la ciudad capital, Ibáñez informó que es este lunes percibieron los DNI terminados en 7, con la inicial del apellido de la A a la L, y, este martes percibirán el IFE 2, los DNI terminados en 7, pero con las iniciales de la M a la Z.





En este contexto, aclaró que “aquellos DNI terminados en 0 al 6, que por cualquier circunstancia no hayan podido ir a la sucursal a cobrar, pueden hacerlo en cualquier momento. Los que no pueden hacerlo son aquellos que todavía no les llegó el día de terminación de su DNI, esos indudablemente tienen que esperar el día que les corresponda a la terminación de DNI e inicial del apellido”.





En Formosa capital, este lunes percibieron este beneficio 1.940 beneficiarios, de los 3.641 cuyos DNI terminan en 7.





Este lunes, en las sucursales del banco del interior de nuestra provincia percibieron 1.762 beneficiarios cuyos DNI terminan en 7 e iniciales del apellido de la A a la L, en total con los del día martes, se completarán 3.275 beneficiarios.





Haberes más aguinaldo





El cronograma de pagos de la Administración Pública finalizará este martes. Mientras que este lunes se acreditó a los DNI terminados en 6 y 7, “son los agentes activos a quienes se les deposita en su cuenta los haberes del mes y el aguinaldo correspondiente”, agregó el ministro.





Este martes culminará el cronograma de pagos con los DNI finalizados en 8 y 9, a los agentes activos de la Administración Pública Provincial