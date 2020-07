Fontana: Estado provincial, garantizó el pago de los haberes más aguinaldo

El jefe comunal de la localidad, Juan Carlos Jaquemin, informó que el 95 % de la población cuenta con red de agua potable y valoró que haya llegado el agua del bañado La Estrella, gracias a las obras en la laguna Chinchurreta.“Hace más de seis meses que no llueve en Comandante Fontana, y gracias al trabajo realizado por el Gobierno de Formosa, a través de la Dirección de Vialidad Provincial, llegó el agua del bañado La Estrella, y gracias a eso, pudimos juntar agua en nuestro reservorio que tiene unas 16 hectáreas”, comenzó Jaquemin.En este sentido, comentó que gracias a la cantidad juntada, se pudo bombear con la bomba arrocera y también garantizar el flujo de agua para los meses venideros.Cabe señalar, que la localidad se quedaba sin agua en varias ocasiones durante el año y hoy en día, gracias a los canales construidos por el Estado provincial, la laguna Chinchurreta se convirtió en uno de los reservorios de agua más grandes en Fontana.Por otra parte, puso en relieve la importancia de la concreción de la obra hidrovial de la ruta n° 28, que nace al Norte de Las Lomitas y permite hoy redistribuir una importante masa hídrica hacia otros cauces, y bastecer de agua dulce a Las Lomitas, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Ibarreta, y Comandante Fontana.“Para nosotros esto significa un montón ya que hace 4 años nos habíamos quedado sin agua y tuvimos que asistir mediante camiones cisternas a la gente, hoy esto se hace imposible. Por eso, no me imagino que hubiese pasado sin el trabajo del Gobierno de Formosa limpiando este canal para que el agua llegue en tiempo y forma a Fontana y poder cargar nuestra Chinchurreta”, agregó el intendente.Por su parte, Jaquemín agradeció el apoyo del Gobernador Gildo Insfrán, quien días atrás se reunió con todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia para anunciarles el envío de fondos del Tesoro Provincial a todos los municipios para el cumplimento del pago del medio aguinaldo. “Fue una grata sorpresa, porque prácticamente como municipio estábamos tocando fondo y me encuentro muy agradecido”.Informó, que este apoyo del Ejecutivo provincial, garantiza la totalidad de pagos a los 168 trabajadores y trabajadoras del municipio de Comandante Fontana.También, subrayó que “Insfrán siempre cumple con su palabra, ya que nos prometió que el 95 % de la población de Fontana contaría con la red de agua potable y eso hoy es una realidad”.Finalmente, el jefe comunal informó próximamente recibirán “unos 6 millones quinientos mil pesos, del programa Obras y Servicios Municipales, que serán utilizados para realizar veredas y cisternas para la gente”.Con ello, se concretarán más de 4 mil quinientos metros de veredas y un 85% de suelo ripiado, “que en los días de lluvia, la gente lo agradece mucho más”, culminó Jaquemin.