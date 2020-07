González: “La perspectiva de género tiene que ser transversal a todas las áreas”

La senadora nacional del Frente de Todos (FdT)-Formosa Teresa González puntualizó sobre el proyecto de ley que presentara para que los presupuestos nacionales tengan perspectiva de género, remarcando que apunta a reducir y eliminar las brechas de género, garantizar el ejercicio igualitario de los derechos de las mujeres en las esferas del desarrollo y erradicar la violencia de género en todos sus tipos y modalidades.Recordó que el proyecto de ley para que los presupuestos nacionales posean perspectiva de género como eje transversal para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas fue presentado el año pasado en una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto realizada en la Banca de la Mujer, marco en el que intervinieron numerosos especialistas brindando sus opiniones y sus aportes.“La modificación de los artículos 17 y 25, al igual que el último párrafo del artículo 12, de la Ley 24.156 de Administración Financiera, apunta a que los presupuestos deberán prever la perspectiva de género en la asignación de recursos presupuestarios”, destacó.A tales efectos, abundó, se utilizarán las herramientas del presupuesto sensible al género con el objetivo de promover, favorecer e impulsar la equidad de género en las diferentes políticas, programas y acciones que el sector público nacional.Hizo notar a su vez que la iniciativa prevé la incorporación de un inciso, destinado a “promover la incorporación de la perspectiva de género en las diferentes etapas del proceso presupuestario”, subrayando que de esta manera “estamos bregando para que dentro del presupuesto público nacional se incorporen indicadores en todos los programas y todas las actividades y las acciones donde se especifiquen la cantidad y que midan con respecto al género”.“La perspectiva de género tiene que ser transversal –enfatizó categórica-. Absolutamente todas las áreas tienen que tener su perspectiva de género y en este proyecto de ley así está establecido: educación, salud, agricultura, producción, infraestructura, trabajo, ciencia y tecnología, defensa, etcétera”.Puso de relieve la legisladora que “si logramos este marco y que se apruebe este proyecto de ley sería beneficioso para todas las mujeres de la República Argentina y también por supuesto para los distintos grupos, ya que esto va a permitir la constitución territorial de las políticas públicas que sean totalmente abarcativas y que no dejen a ningún grupo por más minoritario que sea fuera del sistema”.Recuperación de derechosEn otro orden, aludiendo al Gobierno de Mauricio Macri, la senadora González sentenció: “Dejó tierra yerma. Nosotros, en este momento, desde los distintos Poderes del Estado empezamos una tarea de reconstrucción y por sobre todas las cosas de devolución de derechos al pueblo argentino”.“Estamos haciéndolo en una circunstancia tremendamente extraordinaria, con una pandemia a nivel mundial que ha forzado a tener que establecer objetivos prioritarios para tratar de contener y solucionar distintos sistemas, empezando por el sistema de salud que habían dejado totalmente venido abajo, ya que ni siquiera Ministerio de Salud había”, recalcó.Aseveró que “en plena pandemia, el Estado Nacional está reconstruyendo. Ése es el plan, el programa que tanto dicen que no tenemos. Estamos con un plan de emergencia y también se está trabajando en un plan a mediano y a largo plazo”, significando que “hay plan, lo que pasa es que se tuvo que dar un volantazo, tomando decisiones y planificando en plena emergencia de característica mundial como lo es esta pandemia que hoy afecta a la mayoría de los países”, concluyó.