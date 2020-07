Con protocolo sanitario se desarrollan las ferias paipperas en la ciudad

Todos los viernes, de 7 a 14 horas se llevan a cabo las ferias francas organizadas por el Instituto PAIPPA, en los puntos de venta habituales en la ciudad capital con un protocolo de seguridad e higiene, tanto para los productores como para los consumidores.Los dos lugares de comercialización, son el ex centro comercial del barrio La Paz ubicado en Masferrer y Pasaje Pilagás; y en el playón del Instituto PAIPPA de la calle Padre Grotti al 1040.Allí la gente puede adquirir desde frutas y verduras, hasta productos de elaboración artesanal como mermeladas y dulces, en un intercambio directo con el pequeño productor, sin intermediarios en la cadena comercial, lo que a los productos accesibles para el bolsillo del consumidor.Laura Maza, quien trabaja en el Área social del PAIPPA y colabora con el cumplimiento de las medidas sanitarias, brindó precisiones de las mismas.“Es un protocolo muy amplio, que consiste en una primera barrera que la realiza la Policía de la provincia en la entrada del pasaje Pilagá y Masferrer, de ahí se pueden estacionar los autos. Los consumidores tienen que venir caminando”, explicó.Y continuó: “Posteriormente tenemos dos entradas sobre el pasaje Pilagá, se hace una desinfección con alcohol al 70% y se le recuerda que no pueden tomar los productos, no venir con niños y asesoramos sobre el uso correcto del barbijo, que debe tapar desde la nariz hasta el mentón”.Además, desde el organismo, se les entregó elementos de bioseguridad e higiene a todos los productores y productoras que comercializan al público.“Se les dio un protector que realizan las escuelas técnicas de la provincia que nos donaron para entregar a ellos, también un barbijo de FONTEX y alcohol en gel de LAFORMED, para que puedan utilizarlos en las ventas”, indicó Maza.El mismo mecanismo se aplica para la sede del playón del Instituto PAIPPA en el barrio Don Bosco, que por el momento cuenta con sólo siete productores porque el espacio es más reducido que el del ex Centro Comercial del barrio La Paz.Por último, este viernes, los paipperos y paipperas contaron con la visita del Coordinador Ejecutivo del programa, Carlos Sotelo, que, conforme a los protocolos sanitarios, recorrió las ferias francas y supervisó su desarrollo con normalidad.