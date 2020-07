En Formosa, la vuelta a clases depende de la situación epidemiológica

El ministro Alberto Zorrilla lamentó que existan intereses partidarios pujando por el retorno a las escuelasEl ministro de Cultura y Educación de Formosa, Dr. Alberto Marcelo Zorrilla, aseguró que "la vuelta a clases va llegar cuando el Poder Ejecutivo provincial lo disponga. Dependemos de la situación epidemiológica”.Durante una reunión encabezada por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, los titulares de Educación de las 24 jurisdicciones aprobaron de manera unánime el documento “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria".Al respecto, el titular de la cartera educativa provincial, quien fue como representante del Nordeste argentino (NEA) ante la 97ª Asamblea del Consejo Federal de Educación, aclaró que la resolución fija los lineamientos y recomendaciones generales que le permitirán, posteriormente, a cada provincia elaborar sus planes progresivos, acordes a sus particularidades para garantizar un retorno seguro a los establecimientos educativos”.“Cada provincia adoptará lo que considere más conveniente, y dentro de cada provincia, cada zona y cada escuela tiene un contexto y una realidad diferente que sin dudas hay que contemplar para que las medidas realmente sean eficientes, tanto en lo pedagógico como en el control de la pandemia”, aseveró el funcionario.Sobre los lineamientos que se hicieron públicos, como el de preparar las escuelas para garantizar la seguridad e higiene, la capacitación del personal docente, no docente, estudiantes y familias para la nueva normalidad de las aulas, el ministro Zorrilla hizo hincapié en que Formosa “corre con ventaja”, ya que “en su gran mayoría, los edificios escolares son nuevos y están bien acondicionados, como así también las capacitaciones se vienen llevando a cabo por diversos medios”.Asimismo, adelantó que desde Educación se está trabajando en la preparación del segundo cuadernillo de Formosa Estudia en Casa, que será distribuido en todos los niveles. “Las implementaciones pedagógicas evolucionan sobre lo que ya estábamos haciendo, es un proceso integrador y nuestros estudiantes, desde la cotidianeidad desarrollan conceptos”, señaló.Para ello, aseguró que “estamos estudiando la vida, para aprender a vivirla. Es el concepto básico y esencial de la política educativa formoseña”.Cuestión epidemiológicaEl ministro Zorrillla subrayó que la vuelta a clases en la provincia será establecida por el gobernador Gildo Insfrán y el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. “Dependemos de la situación epidemiológica, esto no es una cuestión pedagógica, es una situación de salud pública, y para eso se ha conformado el Consejo, que es el que da las disposiciones por las cuales debemos regirnos”.En este marco, advirtió que el contexto es “muy arriesgado”, ejemplificó con el caso de Israel, en donde el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con el regreso a clases por nuevos brotes de coronavirus, y llamó a los medios a “ser prudentes y no alimentar falsas expectativas”.Consideró que los títulos de los medios de comunicación se prestan a las disputas permanentes. “Son cuestiones políticas, en base a pretextos económicos disfrazados se enmascaran decisiones políticas. Es una puja muy dura entre lo que dispone el Gobierno nacional, el Gobierno provincial, y los intereses partidarios espurios con los que se mezclan”, sentenció.El doctor Zorrilla garantizó que desde el Ministerio se sostiene la trayectoria de todos los estudiantes, como también el proceso de capacitación del cuerpo docente. “Lo hacemos por todos los medios, estamos aprendiendo a manejarnos en la virtualidad, es una etapa muy importante de enseñanza y aprendizaje”, opinó.Sobre el final, el funcionario manifestó que no se forzará ninguna situación, y aseguró que se tienen en cuenta las distintas realidades de los y las estudiantes. “Hay familias que no quieren que los chicos vayan a la escuela, por ejemplo en el nivel inicial más de la mitad no quieren que vayan. Cada zona es evaluada, cada escuela tiene su contexto y, también, tendremos en cuenta los corredores sanitarios establecidos en esta pandemia ya que hay lugares en donde existen más riesgos que en otros; iremos con mucha prudencia”, culminó