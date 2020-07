García: “En Formosa, el abordaje de la temática del género es integral”

La secretaria de la Mujer de Formosa, la licenciada Angélica García, enfatizó que “en nuestra provincia abordamos la temática del género de manera integral, ya que las acciones se articulan con los distintos organismos del Estado”.Así lo manifestó la funcionaria en declaraciones a AGENFOR luego del lanzamiento del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2021-2022 que realizara el pasado viernes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.Este plan apunta a ser una herramienta “transversal y federal” del Gobierno para enfrentar la problemática y buscará en los próximo dos años “dotar de continuidad a una política pública de Estado”.Al respecto, la licenciada García hizo notar que “la convergencia y la tenaz lucha de las mujeres, más la decisión política de nuestro Gobierno Nacional, llevaron a que se creara el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad”, marcando que “eso fue un reconocimiento del Estado argentino a las desigualdades que tenía el género ante las situaciones que vivíamos, donde esa igualdad de oportunidades y ese trato equitativo no tenían un espacio donde poder plasmar todas las políticas públicas que se tendrían que aplicar en los casos de violencia de género y del colectivo de la diversidad”“La Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en su artículo 9º ya preveía la creación de un plan nacional, es así que hubo dos: 2014-2016 y 2017-2019. Este último fue durante el Gobierno de Mauricio Macri, donde no hubo ninguna política pública aplicada en las provincias”, lamentó la funcionaria.En total contraste, “este plan de acción 20-22 que fue presentado por el señor Presidente y la ministra Gómez Alcorta contempla 144 programas y el abordaje va a ser integral”, ponderando que Formosa ya viene trabajando con esta perspectiva desde hace años.Enfatizó en ese sentido que “en nuestra provincia abordamos la temática de manera integral, ya que las acciones se articulan con los distintos organismos del Estado”.En este punto recordó que durante la gestión del expresidente Macri se desmanteló el Consejo Nacional de las Mujeres y todo lo que tenía que ver con la temática de la mujer fue remitido a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual “pasamos totalmente desapercibidas, casi no existíamos”.“Hoy, este Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad firma un convenio en este plan de acción con las áreas de Gobierno, Seguridad, Derechos Humanos, Salud, Educación, etcétera, lo que hace que el abordaje va a ser integral, federal, regional y local”, significó, acentuando que “todos nos merecemos vivir una vida libre de violencia y de discriminación, donde tengamos un proyecto autónomo y a eso justamente se refiere este plan de acción”.Atención de casosA su vez, la licenciada García destacó que desde el inicio de la cuarentena por el COVID-19, período en el que se vieron exacerbadas las situaciones de violencias, la Secretaría de la Mujer, en el marco de la campaña “No Estás Sola” ya lleva atendidos más de 600 casos.“Han acudido a la Secretaría y han tenido ayuda. Se han efectuado las visitas, los acompañamientos, los seguimientos de los casos y las solicitudes de las medidas. El abordaje de cada situación ha sido integral. Hay un Estado presente con sus tres Poderes”, concluyó.