Destacan las gestiones del gobernador Insfrán para la concreción del IFE 3

El ingeniero Ricardo Oviedo, titular de la Delegación Formosa de la ANSeS, ponderó las gestiones que encabezara el gobernador Gildo Insfrán para que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en su tercera etapa, abarque a todas las provincias del país.Cabe recordar que la semana pasada, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo una videoconferencia con los gobernadores, marco en el que anunció una nueva prórroga del IFE que se extenderá a todas las provincias, lo que “significa que millones de argentinos no caigan en la pobreza”, según dijo el jefe de Estado durante el encuentro virtual.“La semana pasada, en una reunión virtual que el señor Presidente tuvo con los gobernadores se confirmó el pago del IFE 3, es decir el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia, que es una suma fija de $10 mil que se otorga a todas aquellas personas que se encuentran en una situación bastante crítica debido a esta pandemia”, subrayó el titular de la UDAI Formosa en declaraciones a AGENFOR.Puso de resalto que “primero este beneficio estaba orientado exclusivamente a un sector muy definido del país, aquellas provincias o zonas que habían vuelto a lo que se denomina la fase uno de la cuarentena, es decir una situación mucho más crítica, pero a través de la gestión de los gobernadores, particularmente del doctor Insfrán, quien ha encabezado esta demanda, el IFE 3 tendrá nuevamente una cobertura nacional”.Consideró ello como “algo muy importante” que muestra a las claras “la incidencia y la fuerza que tiene el gobernador Insfrán a nivel nacional”.Consultado sobre si podría aumentar la cantidad de beneficiarios del Ingreso, dijo que “en principio se va a mantener”, puntualizando que “son un poco más de 175 mil beneficiarios”.Indicó Oviedo que “no hay una nueva apertura de inscripción, por lo tanto todos aquellos que hayan cobrado el IFE 1 como el 2 volverán a cobrar esta tercera etapa”.“Todavía no hay confirmación sobre cuándo se va a iniciar el cronograma de pagos del IFE 3, ya que estamos todavía en un proceso de pagar el IFE 2 en algunas situaciones”, manifestó el funcionario nacional, informando que “a partir del 15 de julio comenzará la etapa en la cual todos aquellos que por alguna circunstancia no hayan podido cobrar el Ingreso 2 van a poder hacerlo”.Finalmente, remarcó que esta semana “está activo el cronograma de pagos a los jubilados, pensionados y el remanente del IFE 2, es decir aquellas personas que por alguna circunstancia aún no pudieron cobrar este beneficio”, finalizó.