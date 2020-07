Formosa ya trabaja con Nación en un plan económico post pandemia

Tras remarcar que “hoy la prioridad es la salud”, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, anticipó que la provincia de Formosa viene efectuando gestiones y manteniendo reuniones con el Gobierno Nacional con miras a la post pandemia. “Hay que preparar las variables de la economía para el día después”, subrayó.“La primera reunión fue con el ministro (de Desarrollo Productivo de la Nación Matías) Kulfas, el cual está desarrollando un programa post pandemia, pero hay que comenzar a trabajar hoy y ver en cada provincia cuáles serían los resortes más aptos para poder activarlos para volver a una normalidad económica”, indicó en declaraciones recogidas por AGENFOR.Y agregó: “Luego de este trabajo en cada provincia, lo haremos por región, por ejemplo, en el NEA, y luego se va a sumar a un gran mapa de desarrollo en todo el país”En ese sentido, el funcionario recordó que “ya hemos anunciado los lineamientos que nos dio el ministro Kulfas”, pero lo que “no podemos es confirmar cuándo va a ser la fecha estimada en la que realmente vamos a poder reactivar la economía y va a desaparecer esta situación de pandemia”.“Hay que preparar las variables de la economía para el día después, pero la prioridad hoy es la salud”, remarcó.Por otro lado, el titular de la cartera económica provincial presentó un gráfico para indicarla caída de la actividad industrial en el país, que se mide cada 30 días con un índice de consumo de energía más producción industrial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).“El gráfico arranca con el número 0, el día 30 del enero de este año. Fíjense la tremenda caída que marca a mitad del gráfico hacia abajo el día 16 de abril. Abril fue el peor mes para la economía argentina porque estaba todo cerrado, las fábricas inmovilizadas”, explicó.Y continuó: “A partir de mayo comienza levemente a subir a esta curva y llegamos a la otra parte del gráfico donde dice -12, que es el día 2 de julio. En resumen, bajó a -40 y comenzó a subir hasta ahora, que está en -12”.“Estamos bastante lejos de alcanzar los niveles del 30 de enero de este año”, señaló.En otro orden, Ibáñez sostuvo que este viernes 17 de julio comenzó el pago de hasta el 50% de los salarios de los trabajadores de actividades privadas que ingresaron al Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP).“Quien quiera consultar entra en la página de ANSES, ingresa el CUIL y tendrá el dato de si es beneficiario, dónde y cuándo va a cobrar”, indicó.También, el responsable de Economía reiteró que “si todavía no cobraste tu IFE por distintas circunstancias”, se puede ingresar a la página del Banco de Formosa y consultar su estado del IFE. Una vez en la web, ingresan el DNI y realizan la consulta.Respecto al cobro de haberes de jubilaciones y pensiones que no superen los $18.952, este viernes 17 cobraron los DNI terminados en 5, y lunes 20 lo harán los que finalizan en 6.Para la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo, se programó el viernes 17, con los documentos finalizados en 5, y el lunes 20, los que terminan en 6. De igual manera será para las que perciben la Asignación por Embarazo.En relación al pago de la Tarjeta Alimentar, este viernes les correspondió a los DNI terminados en 5; y el lunes a los que finalizan en 6.En lo que compete a la Asignación prenatal y por maternidad, a los DNI terminados en 8 y 9 se les acreditó este viernes, terminando así el pago de ambas asignaciones.Por otro lado, el titular de la cartera económica se refirió al programa alimentario de PAMI, que consta de una suma de 1600 pesos que reemplaza al bolsón alimentario que se entregaba antes.A dichos beneficiarios que cuenten con DNI terminados en 5, se les acreditó este viernes; y el lunes para los que finalice en 6.En total son 11.083 personas contenidos en el programa, en todo el territorio provincial.El Programa Hogar, que es un subsidio de la Secretaría de Energía para todas aquellas provincias que no cuenten con red de gas natural, de 183 pesos por garrafa, se depositó este viernes en las cuentas de inscriptos cuyo DNI terminen en 5; y el lunes, a los que finalicen en 6.En lo que respecta al programa de ayuda económica individual a cooperativistas, continúa la entrega de la segunda tanda de tarjetas magnéticas, tanto en capital como interior. El viernes para los DNI terminados en 3 y el lunes, en 4.A su vez inició el cronograma de acreditación de la ayuda económica individual a cooperativistas. El viernes se les acreditó a los terminados en 2 y 3; y el lunes 20, a los que finalizan en 4 y 5.