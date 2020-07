COVID en Formosa: se dio el ingreso gradual de personas a la provincia

En un nuevo parte informativo, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, anunció que en las últimas 24 horas se realizaron 26 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Asimismo, no se reportan casos sospechosos a coronavirus por protocolo.En ese contexto, los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: 79 diagnosticados; 64 recuperados; 14 pacientes internados asintomáticos; 1 caso en tránsito con egreso de la provincia; 4.004 test realizados con 1,97% positividad.Respecto a la tarea preventiva que lleva adelante la política en la provincia, los números de las últimas 24 horas son los siguientes: 710 camiones de carga que ingresaron; 10.297 personas y 5.641 automóviles controlados en la vía pública; y se labraron actas de infracción a 82 vehículos por restricción de circulación y patente; y 548 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Además, el Consejo informó que este viernes se dio el ingreso gradual de personas a la provincia en el marco del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, y fueron ubicadas en distintos Centros de Alojamiento Preventivo, teniendo en cuenta todos los aspectos que señalaron en la normativa dada a conocer a través del Boletín Oficial.En ese sentido, reiteraron que esta medida sanitaria se orienta permitir el ingreso gradual de personas teniendo como finalidad el cuidar la salud de los 640.000 formoseños.En relación a la lucha contra el dengue, el sábado 18 de julio se realizará la tarea de fumigación espacial en los barrios La Pilar, Obrero y Emilio Tomás de la ciudad capital.Por último, el organismo sostuvo: “la gestión del riesgo sanitario en nuestra provincia se ha caracterizado por la prudencia y la cautela, lo cual nos ha permitido avanzar sobre pasos firmes. Los resultados están a la vista”.Y agregó: “Montarse sobre algún aspecto descontextualizado de estas acciones integrales en busca de algún rédito sectorial, habla a las claras del carácter egoísta y mezquino que mueve a quienes así actúan. La realidad es que en nuestra provincia no se verifica, hasta el momento, circulación viral comunitaria”.Para terminar, el informe concluye: “Es necesario fortalecer este logro con el compromiso de todos de mantener la firmeza en el cuidado de la salud. De esta manera, podremos seguir avanzando juntos”.