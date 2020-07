Formosa sin nuevos casos sospechosos ni positivos de coronavirus

Números





Dengue





El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de la provincia de Formosa informó que en las últimas 24 se realizaron 53 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus. Asimismo, no se reportaron casos sospechosos ni positivos por protocolo.Hasta la fecha, Formosa diagnosticó 78 casos, de los cuales 63 ya se recuperaron. Actualmente, permanecen internados en el Hospital de la Contingencia 15 pacientes, todos asintomáticos.Se realizaron hasta la fecha 3.555 test, con un 2,19% de positividad.En cuanto a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, se registró el ingreso de 361 camiones de carga, fueron controladas en la vía publica 13.589 personas y 6.195 automóviles.La fuerza labró infracciones a 84 vehículos por restricción de circulación y patente; y a un total de 533 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo.Control y fiscalizaciónSobre el trabajo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, el Consejo informó que se inspeccionaron 34 comercios, se labraron 19 actas de infracción y se decomisaron 1.370 productos vencidos.En relación a la lucha contra el dengue, se llevarán a cabo el lunes 13 de julio los trabajos de prevención, control domiciliario y colocación de larvicidas en los barrios 2 de agosto y 29 de septiembre de Clorinda, San Blas de Laguna Blanca, Mechero de Ing. Juárez y San Martín, Liborsi, Villa La Pilar y Simón Bolívar de la ciudad capitalEn tanto, se concretarán las tareas de descacharrizado en los barrios Villa Lourdes (en conjunto con la Municipalidad de Formosa) y Simón Bolívar (en conjunto con Vialidad Provincial).“Comprovincianos, en este domingo que nos vuelve a encontrar a tantos formoseños reunidos en familia, debemos valorar mucho la posibilidad de poder compartir tiempo con nuestros seres queridos en un contexto tan difícil. Como lo ha señalado el Papa Francisco, este tiempo de cuarentena nos permitió redescubrir la importancia de la simplicidad y de mantener nuestros ojos fijos en lo esencial.Estamos convencidos que lo esencial en este tiempo es cuidar nuestra salud, la de nuestros seres queridos y, con ello, la de toda la comunidad formoseña, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, subrayó por último el parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.