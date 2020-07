Formosa avanza en el trabajo conjunto con la Nación en el Plan Potenciar Trabajo

La provincia de Formosa sigue trabajando mancomunadamente con el Gobierno Nacional en el marco del Plan Potenciar Trabajo, lanzado por la gestión del presidente Alberto Fernández para promover la inclusión socio-productiva y contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas inclusivas.“La provincia sigue trabajando con la Nación, específicamente con el Ministerio de Desarrollo Social, en un proyecto de unificación de todos los padrones de planes sociales que tengan que ver con la transferencia de ingresos en un único plan que es Potenciar Trabajo”, expuso el ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, en declaraciones recogidas por AGENFOR.Puntualizó que en el mismo “confluirán los planes sociales como Argentina Trabaja, Ellas Hacen y otros que cobran $8500 por mes, lo cual es el 50% del salario mínimo”, marcando que “esta unificación de la base de datos en el Potenciar Trabajo es una herramienta fundamental porque en la etapa que se viene se apunta a que los beneficiarios tengan que brindar una contraprestación laboral de cuatro horas por día”.Según precisó, esta contraprestación se podrá realizar tanto en el sector público como el privado, consignando que ello “permitirá lograr el objetivo de vincular a los planes sociales con la actividad laboral e ir blanqueando esta cuestión”.En ese sentido, acentuó el funcionario que “venimos trabajando muy fuerte y en poco tiempo más lo vamos a poder implementar en la provincia”, marcando que en Formosa “hay más de 6 mil beneficiarios de estos planes sociales, quienes hoy están cobrando estos $8500, que es el 50% del ingreso mínimo que se debe percibir según el INDEC para cubrir la canasta básica de alimentos”.“El objetivo es vincularlos al mundo del trabajo con una contraprestación para que puedan aumentar sus ingresos y también devolverle a la sociedad el esfuerzo que está haciendo para ayudar de esta manera a salir de esta situación”, apuntó.En otro orden, el ministro Gómez resaltó que “los programas alimentarios que tiene la provincia son muy importantes en esta etapa que estamos atravesando, tanto como la seguridad y la cuestión sanitaria, ya que si no hay una buena alimentación o nutrición de nuestro pueblo difícilmente podremos superar situaciones de alta vulnerabilidad”.Por lo tanto, ponderó que “el gobernador Gildo Insfrán haya dispuesto un reforzamiento de todos estos planes que están funcionando con absoluta normalidad”, destacando que “a pesar de la no existencia de clases presenciales en el territorio provincial los comedores escolares siguen funcionando con absoluta normalidad en las escuelas”.“Esto no se circunscribe solamente a la elaboración de viandas, sino también con la entrega de mercaderías según lo que acuerde cada comunidad educativa –recalcó-. Lo mismo pasa con otro sector de la sociedad, que son las comunidades aborígenes, a las que se continúa entregando las cajas alimentarias, de acuerdo a un cronograma preestablecido”, informando que “en esta semana estaremos trabajando en Clorinda, Loro Cué y Misión Tacaaglé”.A su vez, respecto del Plan Alimentario Provincial Nutrir, puso de resalto que asiste a 17 mil familias en la ciudad capital, calificándolo como “absolutamente revolucionario en el sentido de que se establece una compra directa desde el Estado provincial a los pequeños productores paipperos para que, sin intermediarios, los productos frescos y de buena calidad lleguen desde las chacras hasta la mesa de los formoseños que hoy los están necesitando”, concluyó.