Este miércoles finaliza el pago del IFE 2 en toda la provincia

Pero continúan los cronogramas de pago de los demás programas sociales que brinda el Estado nacional y provincial.El Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, expuso sobre la recuperación de la actividad económica respecto al mes de mayo y anunció el cronograma de los diferentes beneficios sociales que otorga el Estado en este contexto de emergencia sanitaria.En primer lugar, el funcionario presentó un gráfico que explicó la leve recuperación de la economía en el país que inició en el mes de mayo.“Si ven el gráfico, hay una tremenda caída a un punto mínimo en abril, mes en el cual toda la economía de Argentina estuvo cerrada, por lo tanto, no hubo producción ni consumo”, indicó.Y agregó: “El gráfico es elocuente de cuando comienza a caer la actividad económica que comienza en el primer trimestre del año 2018, no se detiene, en 2019 hace un pequeño pico y luego se acentúa la caída a partir de la pandemia del COVID”.En ese sentido, el titular de la cartera económica sostuvo que la intención es mostrar que la economía “se está reactivando a pasos muy lentos” y que “el consumo se está acelerando”, pero ahora “tenemos otros problemas” porque los centros de mayor consumo del país, como la CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba, tuvieron que retrotraer la apertura de muchas actividades comerciales por los brotes de la pandemia.De todas maneras, Ibáñez aseguró que “somos optimistas en cuanto a esta recuperación de la actividad” pero que “nos va a costar muchísimo” llegar a índices de una actividad económica como la que hubo, por ejemplo, en 2015.En otro orden de cosas, el ministro informó sobre las becas “Sostener Cultura II”, publicado en el Boletín Oficial de la fecha.“El Fondo Nacional de las Artes en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación y la ANSES, lanza de forma excepcional y extraordinaria las becas Sostener Cultura II, una ayuda dirigida a integrantes de la comunidad artísticas y trabajadores y trabajadoras de la cultura con el objetivo primordial de acompañarlos en este momento especial que está atravesando el sector, uno de los más afectados por la pandemia del COVID 19”, argumentó.En ese contexto, señaló que los interesados en obtener el beneficio deben ingresar a la página del Fondo Nacional de las Artes y completar los formularios. Para tal fin, se destinan 450 millones de pesos, lo que significa un monto de hasta 30 mil pesos por persona. El plazo de inscripción es hasta el 17 de julio.Este martes 14 de julio, percibieron el beneficio los DNI terminados en 9 con la inicial de apellido de la A a la M; y el miércoles 15, misma terminación, pero de la M a la Z.En total, los beneficiarios cuyo documento finaliza en 9, son 3559 en la ciudad de Formosa.Por su parte, en el interior provincial, el cronograma es el mismo para todas las localidades que cuenten con la sucursal del banco, lo que hace un número de 3301 personas que tienen DNI finalizado en 9 y cobran el IFE 2.“De esta manera, el día miércoles finalizamos el pago por sucursales en todo el territorio provincial”, confirmó Ibáñez.Respecto al cobro de haberes de jubilaciones y pensiones que no superen los $18.952, este martes 14, cobran los DNI terminados en 2, y el miércoles 15, los que finalizan en 3.Asignaciones familiaresPara la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo, se programó el martes 14, con los documentos finalizados en 2, y el miércoles 15, los que terminan en 3. De igual manera será para las que perciben la Asignación por Embarazo.En relación al pago de la Tarjeta Alimentar, este martes le corresponde a los DNI terminados en 2; y el miércoles a los que finalizan en 3.En lo que compete a la Asignación prenatal y por maternidad, a los DNI terminados en 2 y 3 se les acreditó este martes; y el miércoles los que finalizan en 4 y 5.Por otro lado, el titular de la cartera económica, se refirió al programa alimentario de PAMI, que consta de una suma de 1600 pesos que reemplaza al bolsón alimentario que se entregaba antes.A dichos beneficiarios que cuenten con DNI terminados en 2, se les acreditó este martes; y el miércoles para los que finalice en 3. En total son 11.083 personas contenidos en el programa, en todo el territorio provincial.El Programa Hogar, que es un subsidio de la Secretaría de energía para todas aquellas provincias que no cuenten con red de gas natural, de 183 pesos por garrafa, depositó este martes en las cuentas de inscriptos cuyo DNI terminen en 2; y el miércoles, a los que finalicen en 3.Para las Becas PROGRESAR, el martes se acreditó a los estudiantes cuyo DNI finalicen en 4 y 5; y el miércoles será para los que terminen en 6 y 7.El cronograma del Instituto de Pensiones Sociales de la provincia, para el pago de haberes y aguinaldo, este martes abonará a los DNI finalizados en 3, 4 y 5; y el miércoles, a los que terminen en 6, 7, 8 y 9.En lo que respecta al Programa de ayuda económica individual a cooperativistas, continúa la entrega de la segunda tanda de tarjetas magnéticas, tanto en capital como interior. El martes para los DNI terminados en 1 y el miércoles, en 2.