El recuerdo a Eva Perón a 68 años de su fallecimiento

La secretaria de la Mujer de Formosa, la licenciada Angélica García, recordó a Eva Perón al cumplirse este 26 de julio 68 años de su fallecimiento. “Siempre luchó por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, destacó.“Este año, por la pandemia, la conmemoración fue diferente, ya que no pudimos reunirnos frente al busto de Eva, donde nos encontrábamos con esa mística, ese abrazo fraternal de los y las peronistas”, subrayó la funcionaria en declaraciones recogidas por AGENFOR.Puso de relieve que “este 26 de julio fue un día histórico, muy sensible para los corazones de los peronistas en particular y los argentinos en general. Evita desde su sensibilidad, su lucha y su trabajo con la gente marcó a nuestro movimiento nacional justicialista y dejó esa fuerza que hasta hoy continúa”.“Siempre le rendimos homenaje a esta gran mujer, María Eva Duarte de Perón, Evita, que dio todo y fue reconocida en el mundo entero”, recalcó, marcando que “desde el rol que le tocó desempeñar siempre luchó por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, las banderas doctrinarias del Peronismo”.En ese sentido, significó que “ella desafió todos los mandatos que estaban en el entorno en ese momento. Todas sus obras y sus luchas se dieron en siete intensos años, ya que murió tan joven. En ese período Eva trabajó, efectivizó e impulsó las acciones del Estado para lograr la participación y la inclusión de las clases populares”.De todos sus logros, hizo notar la secretaria de la Mujer, “hay que destacar la construcción de ciudadanía que hizo Evita, en el voto femenino, la igualdad de género y la participación de la mujer en la democrática y política, lo cual marcó un nuevo paradigma en pleno Siglo XX”.“Si hay algo que dejó Evita fue su ejemplo en sus luchas, sus obras y todo lo conseguido”, resaltó finalmente.