Edgar Pérez negó versiones de comerciantes que denunciaban desabastecimiento de productos

Algunos comerciantes locales habían lanzado la versión a través de medios de comunicación sobre desabastecimiento de productos luego de la aplicación de medidas sanitarias de la provincia en el marco de la pandemia por Coronavirus.El arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario negó esta posibilidad al señalar que no existe desabastecimiento ni en la Argentina, ni en Formosa.“Estamos corroborando en las fiscalizaciones diarias en los comercios, distribuidoras y mayoristas, no solo se controla la mercadería a la venta sino también en depósito: hay absoluta normalidad” explicó.Dijo que es normal el ingreso de camiones de mercaderías y ello puede palparse en los controles que realiza la provincia en el ingreso, por los cuales se conoce “a donde va, qué volumen se ingresa, los destinatarios de esos productos y hacer un control más fino de cada lugar”.Señaló el funcionario que a ello se suman la aplicación de las políticas de Estado de hoy, como por ejemplo la vigencia de los Precios Máximos, que beneficia a todos los argentinos y en particular a los formoseños con más de 1.200 productos que están en góndola y que “permiten tener un precio máximo de referencia de productos esenciales, vigentes hasta el 30 de agosto”.“En Formosa no hay faltante de productos, estamos en contacto con las localidades del interior, tampoco allí, el control de los distintos puntos de ingreso a la provincia lo demuestran, nos permiten tener un seguimiento más cercano de lo que es el abastecimiento, tampoco hay riesgo de desabastecimiento” recalcó el titular de Defensa al Consumidor.En otro orden, confirmó Pérez que desde el 2 de Julio retomaron las audiencias de conciliación por las denuncias efectuadas ante el organismo, que habían sido suspendidas por la Pandemia.Las audiencias, con un protocolo autorizado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID19, involucran a un funcionario de la subsecretaría, un abogado, el denunciante y el denunciado, en “un ámbito administrativo para resolver en esta audiencia la forma más conveniente para zanjar esta denuncia”.Por día, se llevan adelante ocho audiencias, que ya permitieron resolver denuncias. Asimismo, ya fue aprobado el protocolo para realizar audiencias mediante videoconferencia para aquellas personas que son consideradas de riesgo o viven alejadas de la Capital.El funcionario se refirió finalmente al programa provincial de Equinoterapia que funciona en la actualidad con una aplicación para dispositivos móviles, destinada a 250 familias que participan del programa.“Nos permite llegar a todas las familias de estos niños, bajarle la aplicación al celular, para seguir vinculados al programa hasta tanto podamos retomar la actividad. Se recorrieron más de 22 localidades, llegando a las escuelas especiales, incorporando a otras que se estarían sumando este año” explicó.