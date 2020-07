Fontex lleva confeccionados mil mamelucos de bioseguridad y casi 100 mil barbijos

El Gobierno de la Provincia de Formosa, por medio del programa FONTEX, continúa en plena producción de barbijos, camisolines y mamelucos de seguridad para el sector sanitario de la Provincia, así como para todo el personal afectado a tareas de control que lo requieran, en el marco de la pandemia de Coronavirus.El subsecretario de Desarrollo Económico Horacio Cosenza señaló que Fontex entregó este viernes 10.500 barbijos sanitarios, 700 camisolines de tnt (tela no tejida), 550 camisolines descartables y 68 mamelucos para el personal de salud.Además, 900 pares de cofias y botitas requeridos por los médicos en su trabajo diario.Señaló el funcionario provincial que desde marzo a la fecha, la planta de producción confeccionó y entregó más de mil mamelucos, cinco mil camisolines de un tipo y tres mil de otro y cerca de 100 mil barbijos.Recordó que en marzo través del Ministerio de Economía, se procedió a la compra de máquinas de ultrasonido termo selladoras, para la confección de barbijos en “tela no tejida”, que tiene la particularidad de no dejar pasar prácticamente ninguna partícula y por ello no se realizan costuras; pues las puntadas perforan los tejidos y aumentan la porosidad de la misma.Los mamelucos son realizados en tyvek, un material ligero, flexible, resistente al agua, a los productos químicos, a la abrasión, al desgaste y poseen las costuras selladas con una cinta de similares características.La producción semanal de barbijos, mamelucos, cofias y botitas para el personal médico es entregada a la Unidad de Compra de Productos e Insumos Medicinales - UCPIM - y desde allí distribuida a los agentes sanitarios y de control.“Tenemos que destacar que se trata de producción local, de manos formoseñas que están sumando su esfuerzo frente a una situación difícil para todos y poniendo lo mejor de sí. Esto, no sería posible sin la decisión política del Gobernador, quién el 2011 instituyó este programa que nos permite hoy auto-abastecernos de elementos fundamentales como Provincia”, indicó Cosenza.Fontex da trabajo a 750 familias distribuidas en 17 localidades de la provincia, totalizando 52 cooperativas, que realizan el trabajo de confección de la producción, salvo la indumentaria policial, que se procesa en la planta del Parque Industrial, por cuestiones de seguridad.