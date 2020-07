Covid: Comunidad teatral de Formosa pidió activar protocolo para el sector

La comunidad teatral formoseña en reunión vía zoom mantenida recientemente con la representante provincial del Instituto Nacional del Teatro, Graciela Galeano se manifestó por la pronta activación de un protocolo, que permita ensayos, presentaciones virtuales y funciones para público reducido, en el marco de la flexibilización del aislamiento obligatorio, social y preventivo.Galeano comentó que “la situación del sector cultural en general es crítica y más aún para quienes forman parte del ámbito teatral, de allí la demanda colectiva por restablecer paulatinamente la actividad, cumpliendo los resguardos sanitarios correspondientes”.Precisó que “éste fue uno de los temas candentes en el último plenario del Instituto Nacional del Teatro, donde se propuso acordar un protocolo con los entes provinciales culturales para el segundo semestre del año”Anticipó que “en los próximos días, con el apoyo de todos los grupos teatrales de la provincia, estaremos presentando el pedido de consideración de protocolo a las autoridades competentes, tras habérselo manifestado personalmente al subsecretario de Cultura, Fredy Jara”.No obstante, recomendó “aprovechar este tiempo para desarrollar otro tipo de iniciativas, tales como por ejemplo un Ciclo de Teatro por la Identidad, en formato radioteatro, que provisoriamente podría articularse con emisoras radiales y los municipios, con apoyo provincial”A modo de balance, la referente del INT calificó de “positivo” al encuentro, durante el cual reseñó el accionar del organismo durante la emergencia, con distintas políticas de contingencia, entre las que se destaca el Plan Podestá.En ese sentido, recordó que “Formosa recibió más de un millón trescientos mil pesos, que fueron destinados para apoyar el funcionamiento de salas y elencos locales, así como la producción de espectáculos”, destacando además que “somos la única provincia de la región que no tiene desembolsos pendientes”.Indicó que “al finalizar mi informe, se generó un dialogo con casi treinta teatristas de capital e interior, que permitió exponer distintos puntos de vista sobre los temas tratados, además de recepcionar sugerencias y propuestas para articular en conjunto”.“Existe una preocupación generalizada sobre la falta de salas independientes y espacios alternativos para el desarrollo de la actividad. Esa carencia se contrapone con el crecimiento significativo que ha tenido el sector, ya que cuando asumí -hace tres años- existían doce elencos, mientras que en la actualidad contamos con veintidós registrados en todo el territorio provincial”, señaló.Galeano puso como ejemplo para la región a “la nueva sede de “La Mandinga”, financiada íntegramente por el Instituto Nacional del Teatro, con mano de obra contratada, pero especialmente construida, gracias a las manos de todos los compañeros de ese espacio y de la comunidad”.En ese sentido, agradeció “la generosidad y solidaridad de los mandingueros dispuestos siempre a prestar su escenario al resto de los elencos que no cuentan con sus propias salas. Por eso, resulta prioritario habilitar más espacios, no sólo porque es una necesidad de los teatristas, sino también del mismo público”Por otra parte, comentó que “se está analizando la posibilidad de prorrogar la convocatoria a Fiesta provincial 2020 que permitirá contar con nuevas y más producciones, surgiendo la propuesta de trasladarla a comienzos del año próximo”.La Representante Provincial del Instituto Nacional del Teatro resaltó “la importancia de seguir trabajando para generar redes que permitan descentralizar la actividad a través de planes especiales, circuitos y giras”, anunciando que “los encuentros virtuales proseguirán para sentar las bases en pos de un objetivo común, que no es otro que regresar a las tablas con más energía y ganas que nunca”