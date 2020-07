Coronavirus: El Presidente anunció una apertura escalonada de las actividades entre el 18 de julio y el 2 de agosto

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que se pasará a una fase más flexible del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con una apertura escalonada de las actividades, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, en el marco de las medidas que lleva adelante el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus COVID-19.“Vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud, en las investigaciones científicas para seguir produciendo insumos críticos, y en el trabajo con laboratorios para acercarnos a la vacuna que nos hace falta”, explicó al tiempo que reiteró: “Vamos a estar ayudando a todos y a todas, a comerciantes, trabajadores, a los que están sin trabajo. No vamos a dejarlos abandonados, todos son nuestra prioridad y vamos a estar a su lado”.Lo hizo desde la residencia de Olivos acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; además de los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Río Negro, Arabela Carreras; y Jujuy, Gerardo Morales, quienes estuvieron presentes en forma virtual mediante videoconferencia.El Presidente advirtió que “si hay que volver atrás volveremos atrás, y si tenemos que ajustar más ajustaremos más. Yo les pido a todos que tengamos en cuenta que del total de casos confirmados el promedio de contagio es de 37 años. No son inmunes, el contagio puede llegarnos a todos”.En tanto, informó que el promedio de edad de los fallecidos es de 73 años, por lo que solicitó que las personas de más de 60 “sigan aislándose en sus casas y sigan cuidándose. Es posible que en los próximos días tengamos una mayor circulación y esa mayor circulación de seres humanos es mayor circulación de virus y mayor circulación de contagio. Cuanto más estemos en la calle más riesgos corremos”.Asimismo, el jefe de Estado solicitó a la ciudadanía tener especial cuidado y respetar las medidas de distanciamiento social ante la celebración del día del Amigo. “Un descuido puede generar brotes importantes. Aquellos que queremos tanto a nuestros amigos, lo mejor que podemos hacer es saludarlos a la distancia”, dijo.El mandatario subrayó que hace dos semanas, ante la falta de terapistas en Chaco, varias provincias enviaron profesionales para colaborar con las necesidades que surgieran. En ese sentido, señaló: “Le quiero dar las gracias a los gobernadores de Santa Cruz, Córdoba, San Luis, Santa Fe, de la Ciudad de Buenos Aires, al Ejército, porque pudimos hacer un número de terapistas importante que hoy están en Chaco atendiendo y preparando a otros profesionales para esas terapias”.Más adelante, enfatizó que: “hay casos especiales, no son todos los casos iguales, pero la Argentina es una, por lo que quiero que todos nos hagamos cargo de lo que nos pasa a todos”.En cuanto al sistema sanitario en el país, el jefe de Estado afirmó que el mismo no se vio saturado como “consecuencia de los cuidados que hemos tenido. Debemos extremar esos cuidados para poder seguir controlando la situación”, y aseveró: “El aislamiento nos permite no caer en la crisis en que cayeron otros países, ni de elegir quién vive y quién muere”.En el caso particular del AMBA, destacó que “el aislamiento nos ha permitido corregir el tiempo de contagio, pero estamos muy lejos aún de superar ese problema”. Informó que en esa área se registraron 110 mil casos hasta el momento, con una ocupación de camas que está en un 64 por ciento de su capacidad total.En el inicio del anuncio, el mandatario formuló unas palabras de afecto para quienes perdieron familiares y seres queridos durante la pandemia. “En este tiempo, mi afecto, mi cariño y compromiso para todos ustedes. Fueron hombres y mujeres que nos abandonaron. A ellos mi afecto y solidaridad”, dijo.Por su parte, el jefe de Gobierno porteño señaló: “Estamos viviendo como sociedad uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, pero trabajando en equipo con el Gobierno nacional, con el Gobierno de la provincia y también con otros gobernadores, lo vamos a sacar adelante”.Rodríguez Larreta también afirmó: “La pandemia hizo que se restrinjan libertades en todo el mundo. Con este plan nosotros confiamos en la responsabilidad de todos para poder ir recuperando esas libertades”.En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires informó que “los objetivos que nos propusimos durante la cuarentena estricta se alcanzaron, mejoramos la capacidad de camas de terapia intensiva y aumentamos la capacidad de testeo”, y añadió: “Nunca se hizo un esfuerzo así en los municipios, por eso hoy el sistema no está saturado”."La cuarentena en la Argentina salvó vidas y evitó muertes", señaló y destacó que "se logró gracias a la unidad de todos los que tienen responsabilidad de gobierno. Los 24 gobernadores que acompañaron al Gobierno nacional y los 135 intendentes en la provincia, oficialistas y opositores", sostuvo Kicillof.A continuación, la gobernadora Carreras puntualizó que la situación epidemiológica en Río Negro “no recubre preocupación porque solamente el 14 por ciento de las camas de la provincia están ocupadas por pacientes con COVID”, y subrayó “el esfuerzo económico y moral que está realizando el pueblo, que entiende la gravedad de la situación y está fuertemente comprometido”.Por su parte, Gerardo Morales señaló que “en Jujuy, estamos en el momento más complicado del brote”, y agradeció al personal de salud, de seguridad, de servicios básicos, de recolección de residuos de la provincia “que están trabajando para pelear contra la pandemia desde que todo esto empezó”.El gobernador de Chaco ponderó y agradeció la colaboración y el esfuerzo del pueblo chaqueño “que se vio particularmente afectado”, al tiempo que valoró las iniciativas del Gobierno nacional “que van desde el programa ATP, los esquemas de financiamiento, la operatoria del IFE, que han sido un impacto muy positivo para ayudar a muchas familias”.Además, Capitanich informó que “tres de cada cuatro chaqueños ya se han recuperado, y eso fue posible gracias a todos los trabajadores de la salud”.Por último, el presidente Fernández manifestó que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, especificará mañana los detalles acerca las medidas que tomará el Gobierno nacional en el período que va desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto, “fecha en que volveremos a encontrarnos para ver cómo seguimos y cómo evoluciona todo”.El mandatario realizó el anuncio luego de una serie de consultas que mantuvo con el comité de expertos que lo asesora desde el inicio de la pandemia y tras el contacto con gobernadores e intendentes de todo el país acerca de la situación local frente a la pandemia de coronavirus en cada caso.