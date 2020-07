Controles y vacunación domiciliarios para escolares

Como parte del Programa de Libretas de Salud para niñas y niños de 11 añosEn el marco de la permanente vigilancia de salud de todos los formoseños, que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, los equipos de los centros sanitarios y hospitales organizan actividades planificadas para ofrecer, a niños y adultos, las prestaciones de salud gratuitas que se encuentran disponibles.En esta ocasión, el centro de salud “Luis María Codda” del barrio Liborsi, organizó una recorrida por las casas de los vecinos, con el objetivo de captar a niñas y niños de 11 años que “por motivos particulares” no asistieron a la jornada de confección de Libretas de Salud Escolar, realizada recientemente.Al respecto, desde la dirección del centro sanitario, informaron que “a pesar del contexto de cuarentena, debido a la pandemia que estamos transitando, igualmente, de manera programada, seguimos confeccionando y actualizando las libretas de salud de los escolares”.“Los controles se realizan con turnos programados para los distintos grados, con el objetivo de que no se aglomeren las familias, manteniendo las distancias, con el uso de barbijo y los elementos de protección personal, más todas las medidas de bioseguridad correspondientes, como lo indican los protocolos que debemos cumplir para la prevención de COVID -19”, explicaron.Y agregaron que “por distintas causas personales, algunos padres no pudieron acercar a los niños a hacer los controles para la libreta, entonces planificamos una visita a las casas, en este caso, para relevar a los niños de 11 años, hacerle los respectivos controles desde cada una de las especialidades, al mismo tiempo, revisar los carnets y aplicarles las vacunas de esta edad: HPV, meningococo, hepatitis B, en casos necesarios, y triple bacteriana acelular”.En tal sentido, recordaron que “es fundamental que los chicos continúen con los controles de salud, para que los padres estén al tanto de la salud de sus hijos, detectar a tiempo cualquier problemita de salud y poder actuar con un tratamiento rápidamente; y sobre todo para tener las vacunas al día, ya que son gratuitas y muy efectivas para prevenir muchas enfermedades”.