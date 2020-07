Continúan las acciones en la lucha contra el Dengue y el mal de Chagas

El médico veterinario Alejandro Romero, del área de Vectores y Zoonosis, del Ministerio de Desarrollo Humano, comentó sobre las actividades de la campaña contra el dengue y los controles para evitar la enfermedad del mal de chagasRomero, informó que la lucha contra el dengue “continúa durante todo el año” y que es fundamental el uso del larvicida Bacivec, un insecticida biológico específico para el control de larvas del mosquito aedes aegypti.En este sentido, detalló que en la ciudad de Clorinda se viene trabajando hace dos semanas en la concientización y en la distribución del Bacivec.Recordó el médico, que este bio larvicida fue lanzado hace más de 10 años y lo que se realiza ahora es un “relanzamiento de este producto tan importante”.En el interior provincial, el equipo de trabajo se encuentra realizando un relevamiento de índices de infestación por mosquitos; “ahora estamos realizándolo en las localidades de Laguna Blanca, Laguna Naineck, y Clorinda, además se distribuyó al larvicida casa por casa”.Explicó Romero que se hace hincapié en que deben recurrir al uso del producto cada 7 días, sin excepción, dado que son localidades en donde necesitan acumular agua y por ende, son más propensas a criar los mosquitos transmisores del dengue.“Es un trabajo muy grande de concientización para el tratamiento de los distintos reservorios y recipientes que puedan acumular agua. En un principio, si esos reservorios no son utiles, tratamos de que entiendan que deben ser eliminados, y si lo son se les recomienda el tratamiento con este larvicida que tiene un poder residual de 7 días”, agregó el médico veterinario.Por su parte, indicó que la comunidad colabora y “esto es muy importante, además son muy cálidos con los brigadistas que hacen un trabajo importante para que el producto sea utilizado y cómo hacerlo”.Es invierno, pero los mosquitos siguen ahíEl especialista, instó a la comunidad “a no relajarse por ser invierno”, ya que si bien “se ve una menor población de mosquitos adultos, éste permanece viable en sus estadíos de resistencias que son los huevos, los cuales permanecen adheridos en las paredes de los tanques, y recipientes que estén libres y puedan acumular agua”.“Esos huevos tienen una viabilidad de más de un año dado que la temperatura en invierno –en Formosa- suele ser bastante templada, de manera que si esos recipientes no son eliminados, no son limpiados, cuando suba la temperatura nuevamente continúa el ciclo, pasa de huevo a la etapa de larva, luego a pupa y finalmente a ser adulto, por ello la importancia de realizar el tratamiento a los recipientes, como a los tanques de agua por ejemplo, y así las larvas mueren”.Mal de ChagasSobre el trabajo del ministerio en la lucha contra el mal de chagas, Romero indicó que “es una tarea que no se termina, porque en las zonas endémicas la vinchuca está en los montes, en su ambiente salvaje y cuando encuentra las condiciones apropiadas se introduce y se instala en las viviendas humanas y se alimenta de la sangre se sus habitantes o de los animales”.En este marco, subrayó que “se trabaja en las distintas localidades del interior, ahora estamos en Laguna Yema, se van visitando las viviendas y se hacen mapas de las zonas visitadas, se las registra con GPS, los operarios revisan las viviendas para verificar que haya o no vinchucas y si se registran se realiza el tratamiento químico con insecticidas”.Es así que, es fundamental la colaboración de las comunidades, “las casas deben estar ordenadas, blanqueadas, acomodadas, no se deben amontonar ropas, las viviendas más propensas a albergar estas alimañas son las de adobe, o las que tienen puertas y ventanas pequeñas, de paredes agrietadas, oscuras, donde no hay orden, por eso se trabaja mucho en todos esos aspectos”.Finalmente, Romero explicó que los equipos revisan las casas y luego, proceden a la fumigación”.