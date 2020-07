Celebramos nuestra Independencia

Marita Martínez

Hoy es un día de reflexión, desde mi forma de ver las cosas creo que, más allá de tanta felicitación , que la historia merece, debemos pensar cuánta hipocresía hay en cada uno .Hoy tenemos 204 años de independencia y aún no aprendimos a respetarnos en muchos aspectos, aún no aprendimos que la patria somos todos sin distinción, aún la comparamos con aquellos que una vez nos dañaron o quizás solo nos superan en aspectos vanales, si se pueden tener en cuenta.La Patria merece que la amemos de verdad y no solo que el 9 de julio festejemos lo que hoy, ya no es tan real.La Patria nos necesita íntegros, con un amor incondicional, sin vivir cuestionando , que en definitiva es autocuestionarnos.La Patria será feliz e independiente, en su verdadera concepción, cuando nos demos cuenta que acá no debe haber rubios y negros, ricos y pobres, peronchos y globertos.... Cuando "el otro" realmente nos importe y hagamos que en nuestro país el sol salga para todos, haciendo honor a la equidad que, no es otra cosa que la igualdad de oportunidades sin distinción.Entonces, desde mi humilde parecer, honremos a la Patria dejando de lado la mentira, el engaño, la crítica en sí misma y las agresiones, aprendiendo a reconocer lo bueno de lo malo, lo real de lo inventado y lo que nos fortalece de lo que nos destruye.Sino aprendemos, no vale decir Viva la Patria !!!! tan livianamente.