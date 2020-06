Un hombre fue apuñalado al defender a una vecina que era amenazada por su ex pareja

Un hombre de 62 años terminó con un puntazo en el tórax al defender a una joven que se refugió en su casa ante el descontrolado ataque de su ex pareja, un joven de 28 años. La policía allanó la vivienda del causante sin lograr hallarlo ni secuestrar el arma blanca utilizada.Todo ocurrió alrededor de las 14 horas del domingo último, cuando personal de la Comisaría Seccional Tercera fueron alertados por un caso de desorden familiar en una vivienda ubicada en calle José María Cabezón al 1500, del barrio Virgen de Lourdes, de esta ciudad.En el lugar tomaron conocimiento que minutos antes, una joven de 20 años se encontraba en su alquiler cuando llegó su ex pareja de 28 años y se generó una discusión entre ambos.El hombre le quitó su equipo de telefonía celular y tras un forcejeo entre ambos, la joven logró recuperar su teléfono y huyó desesperadamente del alquiler hasta la casa de su vecino.La joven fue seguida por su ex pareja, quien al llegar a la casa lindante comenzó a patear la puerta hasta abrirla, donde agredió al dueño de la vivienda de 62 años y le aplicó un puntazo en el sector intercostal del tórax para luego darse a la fuga.Ante la situación, la pareja del hombre lesionado lo trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Central, donde fue asistido en forma inmediata por la lesión que presentaba y revestía gravedad, permaneciendo internado en sala de cuidados intensivos.Personal de la Comisaría Tercera inició una causa judicial por el delito de “Tentativa de Robo en Ocasión de Violencia de Género y Tentativa de Homicidio”, sustanciado con intervención del juzgado de Instrucción y Correccional en turno.Se solicitó orden de requisa domiciliaria a la magistratura interviniente, por lo que en horas 15 de hoy -lunes- se dio cumplimiento a la orden judicial en el barrio Virgen de Lourdes, lugar donde en presencia de testigos hábiles se realizaron las diligencias procesales con el perito y fotógrafo de la Dirección de Policía Científica, no hallando al causante en dicha vivienda como así tampoco el arma utilizado para la agresión, continuándose con las tareas investigativas.