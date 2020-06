Trasladaron a 42 personas del Juan Pablo II a otros centros preventivos

Tras el caso positivo de COVID-19 de la joven de 16 años, se tomó la decisión. Están alojados en el Sindicado de Vialidad Provincial y en la Fundación Racimo.Dos nuevos casos de COVID-19 se registraron en la provincia de Formosa en las últimas 24 horas, por lo que suman 43 pacientes a la fecha. Una de ellos, es una joven de 16 años quien estuvo alojada en el centro preventivo Juan Pablo II, que se presume se habría contagiado por contacto estrecho con el padre.Debido a esto, el director de Epidemiología de la provincia y del Hospital Central, Mario Romero Bruno, manifestó que se decidió trasladar a 42 personas a otros centros de alojamiento preventivo. Se trata de un grupo que compartió alojamiento con la joven que dio positivo en el Juan Pablo II. Se dividieron en dos grupos: 19 personas fueron alojadas en el Sindicado de Vialidad Provincial y 23 personas en la Fundación Racimo.“Dentro de los controles y testeos planificados a todas las personas alojadas en el Centro Juan Pablo II, de acuerdo a los resultados de las muestras, una joven de 16 años dio positivo, que si bien es asintomática, en la búsqueda de cómo se pudo haber contagiado, encontramos que podría haber sido por el padre, quien había dado positivo anteriormente”, puntualizó el profesional, sobre el contagio de la adolescente, quien se encontraba en otro circuito, distinto a donde se dieron la mayoría de los casos en el centro religioso.Ante ello, se decidió el traslado de 42 personas a otros centros de alojamiento preventivo: 19 personas están alojadas en Vialidad Provincial, mientras que 23, cumplen la cuarentena en la Fundación Racimo. “Los dividimos en grupos más chicos para tener un mayor seguimiento sabiendo que estas personas tienen una cuarentena prolongada a raíz de esta situación”, precisó el médico y garantizar que todos cuando salgan de ese lugar, lo hagan libre del virus.A su vez, manifestó que “en eso tenemos que dar muchas garantías y para lograrlo debemos repetir los estudios, sabemos que son insidiosos, pero es para proteger al resto de las personas, incluso a sus propias familias”, y recalcó que “este virus COVID-19 es totalmente asintomático, por lo que pueden pasan varios días para que recién se manifieste en los estudios”.Ante esta realidad, “lo que se ha decidido a partir de este caso es darle un control más estrecho a estas personas y brindarles una mayor comodidad”, en el entendimiento de que es fundamental la realización de los testeos y esperar los resultados. “Antes no podemos decir nada, lo que marca si una persona tiene el virus es el testeo no hay otra manera”.Asimismo, se notificó en el parte informativo Nº 100 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que dos personas del sistema de salud se sumaron como casos sospechosos, por lo que fueron aislados y sometidos a hisopados.El doctor Romero Bruno indicó que se trata de una técnica en radiología que trabaja en el Hospital Interdistrital Evita y señaló: “Si bien no tiene un contacto estrecho en el sentido de estar atendiendo a los pacientes ni tampoco se ajusta a la definición de contacto estrecho del Ministerio de Salud de la Nación, igualmente en el marco de la búsqueda activa de casos le realizamos el estudio”.Recordó que contacto estrecho según el concepto del MSN son aquellas personas que atienden pacientes confirmados de coronavirus, sin contar con los elementos de seguridad personal. “Este no es el caso, porque garantizamos el equipamiento de bioseguridad al personal sanitario en la provincia, pero igualmente actuamos como que no hubiese tenido los elementos”, subrayó el profesional, recordando que ya se habían presentado otros casos similares. Por lo que ante la duda, “siempre es preferible buscar de más”, agregó.Justamente, el doctor Mario Romero Bruno hizo especial hincapié este domingo sobre la importancia de la estrategia de búsqueda activa de casos de COVID-19, que lleva adelante la Provincia desde el inicio de la pandemia. Se llevan realizados 2.302 test, lo que significa el 1,82% de positividad, es decir, que de 100 pacientes se detectaron menos de 2.Entre las estrategias que a nivel mundial recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación en el contexto de pandemia, la búsqueda activa de casos de coronavirus es muy importante. “Cuanto antes diagnostiques los casos, antes los podemos controlar, los podemos aislar, buscar los contactos estrechos y bloquear cualquier situación”, reveló el doctor.Así también mencionó que a nivel nacional en las últimas tres semanas, los tests arrojaron el 31,7%, lo que quiere decir que 3 de cada 10 personas son diagnosticadas con el virus; y en el caso de la CABA, es el más del 50% la positividad de los test realizados.Por último, el epidemiólogo aseguró que los testeos “forman parte de una estrategia más que tiene la provincia para que los casos nuevos que aparezcan, no pongan en riesgo a la población”.