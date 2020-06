Romero Bruno explicó el protocolo para las personas alojadas en el Juan Pablo II

Allí se detectaron casos positivos de coronavirus la semana pasada, por lo que indicó las acciones que se llevan adelante para evitar nuevos contagios.El director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno dio detalles de los protocolos que se siguen en los centros de alojamiento preventivo, especialmente detalló la situación en el Juan Pablo II, donde se detectaron en uno de los circuitos los casos confirmados de coronavirus. Aseguró que el cumplimiento de las medidas es para evitar posibles nuevos contagios y graficó que “una sola persona a los cinco días puede contagiar a dos personas y media; a los 30 días serían 406 personas contagiadas, a partir de un solo caso”.Durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el epidemiólogo dio detalles de las acciones que se siguen en los centros de alojamiento preventivo, para el bloqueo y control ante posibles nuevos casos de coronavirus.En primer lugar, sostuvo que en el caso de los alojados en el Juan Pablo II, las personas están divididas en circuitos distintos, donde en un solo circuito se constató la presencia del virus COVID-19. En ese circuito se albergan 66 personas, y es donde se notificaron los 33 casos positivos.Puntualizó que en ese circuito las personas se someterán en 72 horas a un nuevo estudio, debido a que se trata de “contacto estrechos”. Y que además, de repetirse la muestra deben realizar la cuarentena de 14 días nuevamente.Precisó que en todos los casos, a las personas que cumplen con el aislamiento preventivo en los centros en el día 13 de cuarentena se les hacen una nueva muestra de PCR, para confirmar que antes de volver a sus actividades normales en sus domicilios no estén portando el virus.En ese punto, aclaró que “es muy importante la actitud de las personas, tienen que ser responsables y comprender de que si salen antes de hacerse los estudios están poniendo en riesgo a su propia familia”, por lo que consideró que “pretender salir en un momento donde todavía no se realizó el estudio es poner en riesgo a su propia familia”, ya que son 14 días de forma estricta las que se deben cumplir de acuerdo a las normas sanitarias vigentes.Por otro parte, manifestó que son 110 las personas alojadas en los demás circuitos en el centro preventivo Juan Pablo II, donde no hay circulación del virus. “A estas personas se las someterá a un nuevo hisopado después de los cinco días para reafirmar el primer estudio, que ya les había dado negativo”, indicó.Sobre este último aspecto, Romero Bruno señaló que después de 48 a 72 horas “el virus ya tiene una mayor carga y nos da una mayor precisión para poder certificar o no, a través del estudio de PCR”.“Transcurrido el tiempo que se espera para hacer el nuevo estudio, si es negativo y las condiciones en ese lugar no cambiaron, se considerará la posibilidad de que puedan seguir igualmente el control en su domicilio. Pero eso se evaluará después de realizado el estudio, que será al quinto día del primer estudio”, describió en detalle el médico.Por último, afirmó que se trata de acciones fundamentales para “poder dar la mayor tranquilidad al resto de la comunidad, y poder seguir todos los habitantes de Formosa seguros de que se están haciendo las cosas en beneficio de todos”.