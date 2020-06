Ocho nuevos profesionales prestaron juramento en el Consejo de la Abogacía

Bajo estricto protocolo sanitario, en el marco de la emergencia mundial Covid-19, el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa tomó juramento este viernes 19 de junio a ocho nuevos profesionales que de esta manera se sumarán a la matrícula de la entidad. La semana habrá un acto similar. Participaron de la actividad, la presidenta de la entidad, Dra. Olga Yanzi y la presidenta de la Comisión de Jóvenes Abogados, Dra. Yanina Estigarribia.Como parte de los protocolos necesarios, sólo pudieron asistir los abogados que prestaron juramento al acto, pero sus familiares y amigos pudieron seguir la transmisión vía internet por las redes sociales de la comisión de Jóvenes Abogados.“Después de largos meses sin actividad en el Consejo Profesional de la Abogacía, hoy reiniciamos nuestros juramentos respetando todas las normas de salud pública, con un distanciamiento de más de dos metros entre colegas.Prestaron juramento ocho colegas jóvenes, que se incorporan a la matrícula del Consejo” explicó Olga Yanzi, presidenta del CPA.Sobre el acto, al que tradicionalmente asisten el abogado y su familia, explicó que en esta oportunidad no fue posible, y adelantó que la semana próxima prestarán juramente otros ocho profesionales.Uno de los abogados que prestaron juramento, Luis Salinas lamentó que su familia no pudiera acompañarlo, pero entendió que se trataba de una cuestión de salud público, al señalar que “la familia no pudo estar, pero al momento lo disfrutamos de todas formas. Ya venía trabajando, ahora vamos con todo” cerró.