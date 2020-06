No se diagnosticaron casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas

Tampoco se reportan casos sospechosos en la provinciaEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa informó este sábado 27 que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos de coronavirus.A su vez, al día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia.Sin perjuicio de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.En razón a lo expuesto, la provincia de Formosa sigue hasta la fecha con 73 casos positivos de coronavirus diagnosticados.De ellos, 61 pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, se tratan de 54 varones y siete mujeres. Todos ellos se encuentran en buen estado general: 55 evolucionan sin síntomas a la fecha, cinco evolucionan con síntomas leves y el paciente de 59 años continúa evolucionando con síntomas moderados.En el día de la fecha se dará de alta a un joven por haber tenido dos análisis negativos a coronavirus durante el período de observación y seguimiento en pacientes asintomáticos, no implicando su estado actual riesgo alguno para la comunidad.De esta manera, totalizarán 13 las altas médicas otorgadas hasta la fecha.Este viernes se realizaron 151 test, todos con resultados negativos a coronavirus. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2727 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,68%.En la jornada de este viernes ingresaron 624 camiones de carga a la provincia.Asimismo, fueron controladas 16.966 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 269 personas por incumplir las restricciones de circulación.Se controlaron 9138 vehículos y se secuestraron 80 de ellos y dos embarcaciones.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 10 automóviles y 49 motocicletas. Y además fueron notificadas 220 personas por no usar el barbijo en la vía pública.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informó que en la semana fueron fiscalizados 87 comercios en el interior provincial y la ciudad capital, con 150 actas de infracción, secuestro de 4950 kilos de alimentos no aptos para el consumo, y clausura preventiva de 10 locales.En relación a los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 122 comercios, labrándose 98 actas de infracción, con secuestro de 3754 kilos de mercadería vencida y clausura de 46 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.Respecto de la lucha contra el dengue, este 28 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en El Espinillo, Laguna Blanca, Buena Vista, Clorinda, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y la ciudad capital.“Comprovincianos, este viernes recibimos la noticia de un nuevo récord diario de casos positivos a coronavirus en la República Argentina. Fueron 2886 en las últimas 24 horas, lo que equivale a un caso positivo cada 30 segundos”, se advirtió desde el Consejo.Se alertó que “el riesgo de contagio aumenta ante la cantidad de casos positivos de personas asintomáticas, razón por la cual la mejor protección que podemos tener es consolidar los hábitos de cuidado personal del uso de barbijo, distanciamiento social y lavado frecuente de manos, así como el cumplimiento estricto de todos los protocolos sanitarios vigentes”.“Proteger nuestra salud, la de nuestros seres queridos y la de toda la comunidad, está en las manos de cada uno de nosotros”, concluye el parte.