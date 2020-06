Nación lanzó un Fondo de Auxilio para los Prestadores Turísticos

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, informó el lanzamiento a nivel nacional de un Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur) para acompañar a quienes brindan servicios relacionados con el turismo, apostando a que este sector sea uno de los motores de la reactivación de la economía en la pospandemia.Durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica provincial indicó que podrán acceder a este plan prestadores y prestadoras de actividades turísticas complementarias. El objetivo es dar un sostén económico a los prestadores del sector que vieron afectadas sus fuentes de ingresos por la pandemia del coronavirus.Otorga al prestador un aporte no reembolsable de 50 mil pesos, a pagar en dos instancias: la primera de 30 mil pesos y el restante una vez que el beneficiario cumpla con una capacitación obligatoria que contiene los nuevos protocolos COVID-19 para el turismo.El ministro de Economía precisó que pueden acceder a este nuevo beneficio monotributistas sociales, monotributistas y trabajadores autónomos que acrediten al menos un año de antigüedad de la inscripción.Se dará prioridad a los proyectos con eje en desarrollo, inclusión, equidad de género e innovación y creatividad. Los interesados pueden inscribirse desde ayer en la página web del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación: argentina.gob.ar/turismoydeportes/apturOtra nueva medida anunciada por el ministro Jorge Ibáñez tiene que ver con la ayuda económica individual para cooperativistas, programa de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, y su ampliación a cuatro meses. Contempla un aumento a 16.500 pesos durante el tercer y cuarto mes.En este sentido, recordó el funcionario provincial que la inscripción a este programa estará abierta hasta el 30 de junio, en la agencia territorial del Ministerio de Trabajo, en Saavedra y 9 de julio de esta ciudad.Para consultas o asesoramiento, los interesados pueden comunicarse al 0370-4430.293, solicitar un turno para la atención en las oficinas de Pringles y Belgrano o bien al correo subseconomiasocial@formosa.gob.ar.El doctor Ibáñez volvió a reiterar recomendaciones a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia que están percibiendo la ayuda social actualmente en las distintas sucursales del Banco Formosa. Les pidió, una vez más, que concurran sólo quienes cuentan con el DNI cuya terminación e inicial del apellido se abona ese día. Caso contrario, el banco no podrá abonarles el beneficio.Este viernes, terminaron de cobrar los beneficiarios con DNI terminado en 1 y cuya inicial del apellido va de la M a la Z, siempre en el horario de 7 a15.También cobraron los jubilados y pensionados del SIPA, con DNI terminados en 8. El lunes 22, lo harán los DNI terminados en 9; la AUH para los DNI terminados en 8 y el lunes los DNI 9; la Asignación por Embarazo, los DNI terminados en 6 y el lunes los DNI terminados en 7.Asimismo, se acreditó el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar a los DNI terminados en 8. El lunes, a los DNI terminados en 9. También, el subsidio a la garrafa a los beneficiarios del Programa Hogar, cuyos DNI terminan en 8. El lunes, los terminados en 9.El doctor Ibáñez confirmó que este lunes dará inicio el operativo especial de pago de la IFE2 en el interior provincial, tal como se desarrolló el pago de la IFE1, a través de tres corredores.Así, el Corredor Este arrancará el 22 y 23 de junio en El Espinillo; 24 de junio, Misión Tacaaglé; 25 de junio, Buena Vista y Siete Palmas; 26 de junio, Tres Lagunas; 29 y 30 de junio, Laguna Naineck; 30 de junio, Palma Sola; 1 y 2 de julio, Riacho He Hé; 2 de Julio, Colonia Pastoril.Asimismo, el Corredor Oeste comenzará en Estanislao del Campo; 23 de junio, Pozo del Tigre; 24 de junio, Laguna Yema; 25 de junio, Juan G Bazán, Pozo del Mortero y Los Chiriguanos; 26 de junio, Pozo de Maza; 29 de junio, Posta Cambio Zalazar y Guadalcázar; 30 de junio, San Martín 2 y Fortín Lugones; 1 de julio, Villa General Guemes.El Corredor Sur, por su parte, arrancará 22 y 23 de junio en Villa Dos Trece; 24 y 25 de junio, Mayor Villafañe; 26 de junio, General Lucio V. Mansilla y Villa Escolar; 29 y 30 de junio, Misión Laishí; 1 de julio, Tatané y Herradura; 2 de julio, Subteniente Perín, Gran Guardia y San Hilario.Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, llegaba a Formosa proveniente de Buenos Aires un camión de gran porte con insumos y elementos adquiridos por la Provincia para el sistema de salud, como así los diez respiradores enviados por el Ministerio de Salud de la Nación.“Estos respiradores vienen a sumarse a los que ya tiene el sistema sanitario provincial, a fortalecerlo y robustecerlo por si fuera necesario utilizarlo”, consignó el ministro Jorge Oscar Ibáñez por último.