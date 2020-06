Nación enviará 10 respiradores más y elementos para enfrentar la pandemia

Desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, se informó sobre el estado de salud de los pacientes internados en el Hospital Interdistrital EvitaEl Ministerio de Salud de la Nación enviará a Formosa diez nuevos respiradores como así también 50 mil camisolines y otros elementos necesarios ante la actual pandemia de coronavirus. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, quien afirmó: “Dios quiera que no tengamos que encender ni un solo respirador, pero si tenemos que hacerlo, estamos preparados”.Por su parte, el director de Epidemiología y del Hospital Central, Dr. Mario Romero Bruno, al ser consultado sobre la capacidad de camas preparadas en terapia intensiva, destacó el funcionamiento del hospital de contingencia COVID-19 que funciona dentro del Hospital Interdistrital Evita.“Es un hospital insignia, cuenta con 160 camas de las cuales 40 son destinadas a terapia intensiva”, detalló el funcionario y a modo de ejemplo citó la situación epidemiológica de Chaco, donde con la cantidad de pacientes contagiados sólo 15 pacientes requieren terapia intensiva.Aseguró que las camas de terapia se encuentran preparadas en proporción a los casos esperados, y manifestó que “en algunos lugares se da un 80% de casos leves y un 20% que requieren de una internación; de ese 20%, un 5% requiere terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. En esa estimación, en base a la información dada de la pandemia, uno tiene una preparación, sumado a la estructura que tiene la provincia”.Además, destacó las 240 camas ubicadas en el Estadio Cincuentenario, las cuales están destinadas a casos leves o asintomáticos. “Realmente la preparación es muy importante, no sólo en estructura, sino en recursos humanos, en equipos de protección personal, fundamentales para estas cuestiones sino uno no puede trabajar”.Por su parte, el Dr. Julián Bibolini, jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad se refirió al estado de salud de los pacientes, detalló que de las 12 personas que presentaron algunos síntomas el día miércoles, sólo 7 de ellos continuaron teniéndolo.Puntualizó que las 40 personas con coronavirus se encuentran en el Hospital Interdistrital Evita, de las cuales 7 tienen sintomatologías, 6 de ellas leves -congestión nasal, tos seca, cefalea, audinofagia- mientras que un paciente mayor de 60 años presentó dificultad respiratoria, por lo que se le realizó una radiografía de tórax y las imágenes presentaron una probable neumonía, razón por la cual fue derivado a terapia intensiva.“Es un paciente que hoy día está afebril y hemodinámicamente estable, que no necesita de ningún medicamento para manejar su presión y no está con necesidad de asistencia respiratoria mecánica, está compensado. Al ser mayor de 60 años y con antecedentes de hipertensión y diabetes, más los resultados de la radiografía, lo categorizamos como moderado; por eso, se lo pasó a terapia, para un mejor control”, explicó el infectólogo.Sobre el menor de 8 meses con coronavirus, Romero Bruno agregó que a nivel mundial la estadística es muy reducida y los comportamientos de defensa son mejores y subrayó que “en este caso, es un niño asintomático y se mantiene un control diario de la temperatura, generalmente los chicos manifiestan los dolores con llantos o inquietud y en caso de presentar algún cambio en sus signos vitales, es decir en su temperatura, pulso, o frecuencia respiratoria, se mide el nivel de oxígeno a través de un equipo especial en el que se ve qué cantidad de oxígeno está llegándole al cuerpo. Con esos parámetros se lo va monitoreando diariamente”.En otro orden, Bibolini se refirió a la carga horaria del personal que cumple funciones en el hospital de contingencia, dado que “no es fijo”, ya que el personal del nosocomio se divide en áreas administrativas, especialidades, enfermería, laboratorio, entre otros. “Por ende, no podemos decir que algunas personas hacen 12 horas y otras 24 horas, además depende de los días, si es feriado, fin de semana, o son días hábiles, no hay un horario preciso y exacto para todos juntos y que queden cinco días aislados dentro del Hospital. No. Cada uno termina su actividad laboral y regresa a su domicilio”, precisó.Suero equinoDurante la conferencia de prensa, los especialistas fueron consultados sobre el suero a partir de anticuerpos de caballos, ya que en pruebas de laboratorio, científicos argentinos elaboraron este suero que impidió el ingreso del coronavirus a las células.Romero Bruno detalló que “los estudios en general se realizan de la siguiente manera: a un grupo se le da tratamiento y al otro grupo no se le da tratamiento para ver cómo evolucionan y si hay diferencia significativa entre las personas a las que se le dio el tratamiento. Si evolucionan mucho mejor, se recomienda. Actualmente este tratamiento está en fase de prueba en laboratorio, aún no en aplica en humanos. Es un tratamiento prometedor”.El médico hizo referencia a que en la actualidad se está evaluando otro método de inmunización pasiva, que es la aplicación de plasma de convalecientes, que contiene los anticuerpos que generaron pacientes que se recuperaron de la enfermedad. Mientras que en el caso del suero equino, si es aprobado por la Anmat, se prevé que en julio comenzarán el ensayo clínico para probarlo en pacientes con enfermedad moderada a severa.Finalmente, Mario Romero Bruno recetó a la población: “Una dosis diaria de paciencia, porque no sabemos cuánto vamos a seguir con esta situación. Por eso, todos los días deberíamos tomar una dosis diaria, más un comprimido de paciencia, un comprimido de cuidados, un comprimido diario de perseverancia y otro comprimido diario de esperanza. Día a día, así vamos a ser mejores a nivel humano, con esta crisis humanitaria que está poniendo a prueba nuestra capacidad individual y vamos a salir más fuertes de esta situación, mejores. Vamos a aprender a cuidarnos más y vamos a ser más solidarios”.