Nacif ratificó que en Juárez no se tocarán los salarios de los trabajadores municipales

El intendente de Ingeniero Juárez Rafael Nacif indicó que gracias a la mesura y prudencia en la espera a tomar determinaciones que pudieran afectar a los trabajadores, se ha ratificado en las últimas horas que la comuna pagará la totalidad de los salarios de los municipales sin que de ésta forma se pudieran ver afectados por las consecuencias económicas que se sienten en todo el país y el mundo, ante la baja en las recaudaciones como consecuencia directa del impacto del COVID 19.“Esto”, dijo, “es fruto asimismo de una mejora recibida en la coparticipación provincial y en la recaudación local, fruto del pago de los tributos municipales.También, agregó que “se trata aquí, de un compromiso del que estamos más que satisfechos de poder honrar, mucho más teniendo en cuenta que es mas que importante para nosotros poder cumplir con quienes ayudan a mantener con su labor cotidiana los servicios esenciales para que Juárez sea cada vez una mejor y más cuidada ciudad.Desde la Comuna, con nuestro equipo de trabajo entendemos que “el recorte no pasará por el obrero”.En ese orden de cosas, Nacif, recientemente, informó a todos los obreros municipales de Juárez que no se realizará ningún descuento de haberes al personal pero que sí los habrá en los sueldos de los jerárquicos. La reducción para ese sector rondaría el orden del 30% y a ello se sumarían otras reducciones de gastos que tiene la Comuna a fin de no tocar el salario del trabajador.