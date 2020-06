La Policía recuperó una camioneta con pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires

Efectivos de la Zona 2 del Comando Radioeléctrico Policial, detectó durante un operativo, una camioneta con una gran faltante de sus partes; al ser verificada presentaba pedido de secuestro por una causa de robo en la provincia de Buenos Aires.En la mañana del martes último, efectivos de la zona 2 del Comando Radioeléctrico Policial realizaron patrullajes preventivos en calles internas del barrio Virgen de Lourdes de esta ciudad.Esta tarea les permitió observar una camioneta Ford Ranger, que en ese momento no tenía ninguna persona en el interior del rodado, además no tenía las placas identificadoras.Esa situación llamó la atención de los uniformados, tomando la decisión de verificar el rodado. De esta manera constataron el faltante de varios dígitos en el número de identificación del chasis, no tenía motor, entre otras piezas que le faltaban en el interior de la cabina verificables a simple vista.Tras las averiguaciones practicadas, los efectivos tomaron conocimiento a través de la operadora de turno de la Dirección General de Informática, que conforme los datos arrojados por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), registraba pedido de secuestro por robo perpetrado en el año 2019, cuyo propietario reside González Catán, provincia de Buenos Aires.Se procedió al secuestro del rodado y posterior traslado a la Comisaría jurisdiccional, situación que se informó al juez de Instrucción y Correccional en turno. También están abocados a la identificación y aprehensión de la persona que dejó estacionado el rodado en ese lugar, quien ya se encuentra identificado.