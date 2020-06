En lo que va de cuarentena, más de 400 mujeres fueron atendidas por la Secretaría de la Mujer

En tiempos de pandemia por el coronavirus, la Secretaría de la Mujer sigue brindando contención y asesoría en casos de violencia de género, así lo señaló la doctora Natalia Verón, quien es parte del equipo técnico del organismo provincial.En este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el COVID-19, la Secretaría de la Mujer continúa cumplimiento un férreo trabajo de acompañamiento a las mujeres formoseñas y para eso se trabaja de manera articulada con el Poder Judicial y las Oficinas de Violencia Intrafamiliar (OVI).Al respecto, la doctora Natalia Verón, del equipo técnico de la Secretaría de la Mujer, informó que en lo que va de la cuarentena se atendieron más de 400 mujeres por distintas situaciones de violencia de género. Resaltó que “es muy importante que las mujeres hagan la denuncia para de esa manera poder intervenir y brindar la contención necesaria”.Según las estadísticas en Argentina cada 30 horas ocurre un femicidio, una situación que se agudizó con el aislamiento y por ende desde la Secretaría de la Mujer se viene realizando una fuerte intervención legal “luchando para erradicar la violencia de género en la provincia”, enfatizó la profesional Natalia Verón.“Todos los servicio de atención contra la violencia de género tuvimos que replantear estrategias, establecer nuevas intervenciones para poder llegar a todas las mujeres que sufren violencia”, sostuvo la profesional sobre cómo se reorientó el trabajo desde el área provincial y al mismo tiempo confirmando que “en lo que del aislamiento atendimos más de 400 mujeres que en la mayoría de los casos buscamos dar contención y asesoría para que no se agrave la situación de violencia”.Además en esa misma línea, Verón profundizó que el principal objetivo “es disminuir el riesgo que puede llegar a correr una mujer que sufre violencia de género”, y dejó en claro, que la circulación para mujeres víctimas de violencia de género “está totalmente permitido, no necesitan contar con ningún permiso”, de acuerdo a las disposiciones nacionales vigentes.Fue en este punto, donde la doctora Natalia Verón, dijo categórica: “Es necesario que la mujer salga a pedir ayuda, lo pueden hacer llamando a los números de teléfonos de la Secretaría de la Mujer o también a través de las redes sociales”.Por lo que reiteró que las vías de contacto con el organismo incluyen las líneas telefónicas 911 (urgencias) y 144 –que es nacional y desde donde se deriva la llamada a la Secretaría de la Mujer de Formosa-, los celulares 3705 042460 y 3704 590763 (WhatsApp), las redes sociales Facebook (SecMujerFsa) e Instagram (secretariadelamujer) y el mail: secretariadelamujer@formosa.gov.arAdvirtió la profesional del equipo técnico del organismo provincial que en la mayoría de los casos “es a través de una denuncia que intervenimos”, y dio precisiones de cómo se actúa para proteger a la Mujer. “A partir de una denuncia realizada en una comisaría, de manera automática la dependencia policial informa de esa denuncia por situaciones de violencia de género”, explicó la doctora Natalia Verón.Y agregó: “Así el equipo de la secretaría se comunica con la mujer y le brinda una asesoría legal y la contención psicológica, y continúa con esa asistencia hasta evitar el riesgo de esa mujer”.Las denuncias se pueden realizar en la comisaría más cercana al domicilio, pero también en los Juzgados de Paz de toda la provincia, y además las Oficinas de Violencia Intrafamiliar (OVI), que en la provincia existen una en Ingeniero Juárez y Clorinda, y dos en Formosa. “Los Juzgados penales también giran oficios sobre medidas tomadas en situaciones de violencia hacia las mujeres”, añadió, sobre todos los casos en que intervienen desde la Secretaría de la Mujer.Por último, volvió a dejar en claro que “es muy importante realizar la denuncia porque permite que las demás instituciones podamos brindar una contención y un apoyo”. “Si bien existen casos en que la mujer no está en condiciones de realizar la denuncia, muchas veces por miedo, igual pueden acudir a la Secretaría de la Mujer, que van a tener todas las respuestas en las consultas de cómo se procede a partir de una denuncia hecha, cuales son las consecuencias y que se busca en las denuncias de casos de violencia y en el caso de no estar decididas siempre hay una psicóloga o alguna profesional que la va a contener y escuchar a la mujer”, culminó Natalia Verón.